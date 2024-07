El proyecto de saneamiento de la bahía de Panamá arrancó a principios del 2000 y pese a que ha pasado casi un cuarto de siglo, aún no termina. ¿Cuál es la causa? Hay un eterno problema en la colectora que pasa por calle Uruguay en la ciudad de Panamá, donde no han podido resolver la situación y a veces la pestilencia inunda el área que es un problema respirar. A esto hay que sumarle que todavía hay aguas crudas que llegan a los afluentes y van a dar a la bahía. La pregunta es, ¿cómo es posible que nuevos edificios se construyan sin la debida planta de tratamiento?, y ¿cómo es que no se inspecciona cada edificio para determinar si la planta que construyeron funciona correctamente? La realidad se ve en el Matasnillo, por ejemplo, que se sigue vertiendo aguas crudas o mal tratadas y eso tiene que parar. Otro caso más crítico es en la ciudad de David, donde se inició la construcción de un nuevo alcantarillado por casi 300 millones de dólares y hoy ese proyecto está literalmente parado. ¿Cuánto nos ha costado algo que no funciona? Es urgente que tomemos decisiones concretas en esta vía y que la Asamblea Legislativa se enfoque en una ley que reestructure el Idaan para que este ente funcione como debe ser y que no solo se dote de agua a todas las poblaciones, sino que los alcantarillados trabajen como “relojito suizo”. No debemos seguir con esta mediocridad. ¡Así de simple!