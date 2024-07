Reinventar el Idaan

El servicio del agua es cien por ciento del Estado panameño. Con el agua, la queja recurrente es que no llega a todos los hogares y lo que alegan es que la demanda, en especial en Panamá Oeste, supera la capacidad de suministro. La pregunta es ¿por qué las autoridades, llámese Idaan, Miviot, MOP, bomberos, etc., permitieron que se construyeran nuevas barriadas? ¿Cómo unos promotores, a sabiendas de que no hay suficiente agua, se atreven a construir nuevas barriadas? La irresponsabilidad debe ser investigada y aplicar las sanciones a quienes hayan cometido. Pero el Idaan, tal como está, es una institución que no da para más. Se le asigna un presupuesto y aunque cobra por sus servicios, el dinero pasa a la caja central. Cualquier movimiento que haga, depende del buen humor de un funcionario del ministerio de Economía y Finanzas para poder responder. Quienes gobiernan, saben que allí está el nudo gordiano, pero dejan seguir, con lo que se genera un tráfico de influencias y un negocio con el suministro de agua a través de camiones cisterna. En el Idaan hay que hacer un cambio radical del sistema como opera y transformarlo en una institución autónoma, que genere sus propios recursos e invierta fácilmente como ocurre con otras instituciones como Tocumen S.A. También es necesario pasar todo el tema de los alcantarillados de Conades al Idaan como siempre fue, porque no es correcto que se haya desmembrado el Idaan para crear otra institución paralela por intereses. ¡Así de simple!