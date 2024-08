En apenas unos días arranca la fiesta de la palabra escrita. Desde el 13 hasta el 18 de agosto “el lenguaje nos abrazará”. La Feria Internacional del Libro de Panamá es el encuentro ideal en el que los lectores pueden conversar con los escritores, escuchar sus impresiones, verles cara a cara. Los transeúntes se refugian entre los estantes llenos de obras, que quien quiera mirar con atención se da cuenta lo bien que están entre libros y autores. Además, a través de sus foros y encuentros, se propicia el debate, la confrontación de ideas: un ambiente lleno de lucidez y furia transformadora, un contexto tan necesario en estos tiempos en lo que impera la información vacía e irreal en redes sociales. Y es que hace algunos años - antes de la pandemia - quizá se pensaba que el libro se terminaba, se moría, se extinguía por ese tsunami tecnológico que llegaba a sustituir el papel. Pero tras esa verdadera catástrofe mundial, la gente leyó más, sobrevivió el libro y ahora lo celebramos. Los panameños leemos, disfrutamos este encuentro como ningún otro. Aunque siempre es necesario recordar que la lectura es poder: modificar nuestra capacidad para pensar. Nos ha permitido conocer la naturaleza de las cosas, sus distintas formas o materiales, nos ha permitido nombrar la realidad. Tras el invento del libro jamás fuimos los mismos: fuimos seres libres y críticos. Por ello es urgente entender que la necesidad de leer es cultural, y no instintiva como comer, dormir o beber. Como sociedad debemos poner el foco en nuestros niños, si ellos no desarrollan correctamente el lenguaje y no se forman como lectores: tendremos adultos inseguros, manipulados y débiles. La buena hora del libro ha estado siempre, entendamos su poder. Por menos pantallas y más conciencia. La gran alternativa de un país mejor está en manos de cada uno de nosotros.