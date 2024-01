Se acercan los días para el inicio de la campaña política oficial, porque extraoficialmente la campaña anda a todo vapor. Pero por fortuna ya empiezan a surgir las propuestas de los candidatos: Referendo para que la sociedad decida si quiere la mina sí o no y que ésta sea cien por ciento del Estado; referendo para que la sociedad decida si quiere o no una constituyente para una nueva Constitución; un tren que cubra la ciudad de Panamá con la provincia de Chiriquí... Hay amagos con lo que piensan hacer con el vertedero de cerro Patacón y nadie ha dicho qué va a hacer con el Idaan y el nuevo reservorio de agua para el Canal. La propuesta del tren a Chiriquí cobra fuerza, porque hay que cambiar la forma como se transporta la carga desde el interior del país hacia la ciudad capital. No solo porque descongestiona la vía Panamericana de los camiones, sino porque es clave en la seguridad alimentaria, sobre todo ahora que cualquiera cierra esta importante vía cuando le da la gana. También es fundamental que entre a funcionar un puerto en Chiriquí, porque facilita el envío de mercancías desde y hacia esa provincia, pero además cubriría la región. Aún son pocas las propuestas de los candidatos, pero al menos empiezan a aparecer. Panamá tiene que mirar con luces largas y los candidatos no deben sumergir a la población en el pesimismo, porque al final, eso repercute en el próximo gobierno. ¡Así de simple!