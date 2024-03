Nuestros pecados

La Semana Santa es un período del año que tienen los cristianos para reflexionar sobre sus vidas, sus acciones, sus pensamientos y por qué no, sobre sus metas. El discurrir de los años, empero, también ha llevado a los panameños a reflexionar sobre sus pecados y a preguntarse ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Somos un país, porque tenemos territorio con características geográficas y culturales propias, y somos una nación, porque representamos un grupo de personas unidas bajo una misma cultura y un mismo gobierno, en un Estado soberano. Pero, ¿qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal? La respuesta a esas preguntas la tiene cualquiera. Un grupo que solo ve su entorno y no quiere que se cambie nada para no afectar el status quo. Un grupo que cree que está encerrado en una burbuja donde no hay nada diferente de lo que ve. Pero hay otro grupo que ve todos los pecados que hemos cometido en el desarrollo de nuestro país y valora las cosas en su justa dimensión: ¿Qué se ha hecho mal?, y las razones por la que hubiésemos podido estar más lejos. Necesitamos a más personas que empiecen a reflexionar sobre esos pecados que hemos cometido y se sumen en la resolución de nuestros grandes problemas. Un pecado capital de nuestra historia fue el rechazo a la reforma educativa de 1979 y hoy lamentamos cómo está nuestra educación. Otro gran pecado fue la práctica común de los fraudes electorales y que hoy pareciera que algunos quieren volver a ese pasado. Reflexionemos sobre lo que ganamos o perdemos y que la conclusión final sea que vamos a luchar por el bien de nuestra patria. ¡Así de simple!