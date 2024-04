Promesas, reglas y campañas electorales

Introducción

La promesa, además, se da en un contexto en el que es necesario presuponer algunas cosas, por ejemplo, “prometo bajar el costo de la canasta básica” presupone “el costo de la canasta básica es alto”, “prometo elevar el salario mínimo para que te alcance el dinero” presupone “el dinero no te alcanza”, etc.

Reglas

Regla de contenido proposicional: P ha de emitirse en el contexto de una oración cuya emisión predica algún acto futuro A de H. Reglas preparatorias. (2.1) P ha de emitirse solo si O prefiriera que H hiciera A a que no lo hiciera, y H cree que O preferiría que H hiciera A a que no lo hiciera. (2.2) P ha de emitirse solamente si no es obvio tanto para H como para O que H no hará A en el curso normal de los acontecimientos. Regla de sinceridad. P ha de emitirse si H tiene la intención de hacer A.Regla esencial. La emisión de P cuenta como la emisión de una obligación de hacer A.

Desde luego, no es suficiente con decir que la promesa es un acto lingüístico referido al futuro: no siempre, “daré o haré que p” cuenta como promesa. Desde una perspectiva pragmática es posible relacionar la promesa con reglas. Siendo H un hablante, O un oyente, y P una emisión, se establecen las siguientes reglas en relación con la promesa [véase J. Searle: Qué es un acto de habla, Trad. L. Villanueva, 1992)]:

Promesas y campañas

Imaginemos una situación de habla (digamos una entrevista) en la que un político (H) en campaña se dirige a una audiencia (O) y espeta: “Prometo enviar a los corruptos a la cárcel”.

Es indudable que la emisión realizada por el político tiene contenido proposicional. Pero, para que esa emisión tenga sentido, es necesario que O quiera o prefiera (y que H así lo crea) que los corruptos vayan a la cárcel (regla preparatoria); si O tuviese otras preferencias de campaña, p.e., el costo de la canasta básica, la seguridad o el desempleo, la emisión no cuenta como promesa y carecería de sentido. Sin embargo, bajo el supuesto de que O prefiera que los corruptos sean encarcelados, no ha de ser obvio para ambos, que -en el curso normal de los acontecimientos- los corruptos, en efecto, serán enviados a la cárcel; es decir, aquello que H evidentemente hará, no cuenta como promesa.

Para que cuente como promesa, H ha de tener la intención de enviar a los corruptos a la cárcel, de lo contrario, se trataría de una simple mentira; en caso de que no sea una mentira, la emisión genera en H la obligación de enviar a los corruptos a la cárcel.

Imaginemos que H es electo presidente y los corruptos no son encarcelados, de modo que, al evaluar la situación, O se percata de que enviar a la cárcel no está entre las atribuciones constitucionales del presidente. ¿Ha incumplido H la promesa o ha mentido sin más?

Obviamente, que no se cumpla una promesa no implica que se ha mentido. En la práctica las personas (y desde luego los políticos) tienen que lidiar con situaciones imponderables que afectan el curso de acción programado: un conflicto armado, una epidemia, una crisis económica, etc. En situaciones como estas, más que la ejecución del acto interesa, si el promitente ha intentado cumplir lo prometido usando todos los medios a su alcance, pues como se ha señalado, de acuerdo con la regla preparatoria, no es obvio que H realizará la acción prometida.

Podría decirse que toda promesa es condicional, es decir, dado un contexto K en el que se da la emisión, la promesa se reduce al esquema siguiente: si C, entonces A, donde C denota un conjunto de condiciones que han de darse y A la acción a realizar (P = si C entonces A). Por modus ponens, ocurriendo C, entonces ha de realizarse A; de lo contrario, el promitente no solo ha incumplido, sino que -muy probablemente- ha mentido.

Las promesas de campaña (tal vez sea mejor decir “promesas en campaña”) requieren para su perfeccionamiento ser electo; solo así tienen sentido emisiones como “la educación será la estrella de mi gobierno”, “convocaré a una Asamblea Constituyente en los primeros 90 días”, “crearé empleos bien remunerados”, “combatiré de frente a la corrupción”, “gobernaré con los mejores”, “no habrá nepotismo”, etc., las cuales son -todas- reductibles a “si C (soy electo presidente o gano las elecciones), entonces A”. De este modo, C es el parámetro necesario para determinar si H cumple o no.

Dado que las promesas tienen un rasgo intencional, hay que tomarlas con cautela, tanto más en el contexto de una campaña política, pues en vista de que el interés primario de los candidatos es ganar las elecciones, tal vez no tienen límites para verbalizar cuanta idea pase por su cabeza, con tal de lograr sus objetivos, aunque finalmente se desentiendan de ellas. ¿Es posible saber que no seremos engañados? No, no lo es. Creer que H cumplirá la promesa es un acto de confianza en el que O está inevitablemente expuesto a ser timado. Por ello, con las promesas en general y las políticas en particular debemos ser particularmente cautos.