La llorona del 31 de octubre de 2019

HUELGA

Las embajadas y consulados israelíes están en huelga. Parece que el Ministerio de Economía les quiere quitar un maná y no se la aguantaron. Se fueron a huelga a nivel mundial. ¡Ataja!

EXPLOTÓ LA BOMBA

Por España le metieron una multa a FCC por casi cien melones, por coimas que pagaron por obras en Macondo. La Estrella fue la primera que publicó que FCC aceptó que sobornó en Panamá para hacerse de contratos. ¡Ataja!

ESTALLÓ LA BOMBA II

La vaina es que los dos españoles que confesaron los sobornos pidieron no ser procesados y a cambio cantaban mejor que Pavarotti. Parece que no les salió la jugada y cuidado y quedan enchirolados, porque en España sí lo están procesando.

ACUERDO

El acuerdo de los españolitos tenía tres aristas: confesar a cambio de no ser procesados; pagar 20 melones de multa en Panamá y que no procesaran a FCC en España. La vaina se les vino abajo con la primicia de La Decana. ¡Ataja!

EXTENSIÓN DE LA LINEA UNO

El problema ahora es que me cuentan que los españolitos que confesaron sobornos, uno de ellos representa a OHL y me dicen que el acuerdo incluía el contrato de la extensión de Línea 1 del Metro para OHL como en efecto ocurrió. ¡Esto se hincha!

BOLOTA ENREDA'O

Ahora que salió Bolota negándole la entrada a la Asamblea a unos manifestantes por ser gays, le salieron los trapitos sucios con la Miguel, la Naerobi, la Wiro, la Rubí y la Kity. ¡Mi madre!

SE VA

Me cuentan que el jefe del Sinaproc puso su carta de renuncia. Que mejor agarra otros aires, porque lo que es él no quiere líos internos. Alguien me dice que lo que le venía era una tempestad con vientos huracanados que al que iba terminar afectando era al mismísimo GobierNito. ¡Ataja!

HACIENDO LOBBY

Por otro lado me contaron que el que se afila pa' que lo nombren es Arturito. Que dice que él es el más apto y que es man de la alianza. Alguien solo recuerda ¿y el balazo? ¡Cara...mbola!

EL INSPECTOR

También me cuentan que Camilo ahora está siendo considerado como El Inspector de los hospitales. Que revisa si la vaina esta bien o no tan bien y que por esa labor se apunta su billetito. ¡Ajoooo!

GRILLETES

Por allí corría la bola de que iban a meter presa a la gente que debiera plata y se hacía la chiva loca. El mismísimo ministro Alexander salió a explicar que se trata de gente que debe arriba de 300 mil rúcanos. Que esos son los que están en vaina si evaden el fisco.

NO AUMENTO

De la otra vaina que también salió a aclarar el GobierNito fue sobre el supuesto aumento del ITBMS. Dice Publio que no va a haber aumento de nada de esa vaina. ¡Menos mal!

NEGOCIANDO

La gente del AES y del MEF están en el proceso del estira y encoje con las acciones de la represa Bayano, porque la hidroeléctrica pasaría a formar parte de los activos del Canal. Catín quiere bombear agua desde Bayano hacia los lagos del Canal, que es más barato que hacer nuevos embalses.

NADA DE GOLES

Ayer se pronunció la Concertación Nacional. Pidió que en enero, cuando vuelvan las reformas al Legislativo, se eliminen los goles que metieron los diputados. Bueno, muchas vainas tiene el GobierNito que consensuar con los diversos gremios y tienen noviembre y diciembre para lograr consensos.