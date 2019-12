La llorona del 22 de diciembre de 2019

SI ACÁ LLUEVE…

Al menos 18 muertos y 16 heridos en enfrentamiento en cárcel de Honduras. Parece que la guerra entre bandas se desató en varios países. A los pandilleros no les importa con las autoridades, sencillamente deciden lo que les da la gana y eso incluye una guerra entre pandillas. ¡Mi madre!

REQUISA

Y ahora que los policías entraron a requisar los pabellones 13 y 14 de La Joyita, se encontraron un mercado persa. Había de todo y lo sorprendente, armas en cantidades inauditas. También hallaron un hueco que estaba bien camufladito y allí salió toda clase de vainas. ¡Santo!

TIKI, TAKE

Rubén Blades y Willy Colón tienen una inquina que parece que durará toda la vida. Rubén envió un mensaje en twiter cuestionando la invasión gringa a Panamá y mandándole un mensaje solidario a los familiares de las víctimas de aquel hecho histórico…

TIKI, TAKE II

La vaina es que Willy Colón le respondió por allí mismo el twit de Rubén Blades, con una pregunta a boca de jarro: ¿Mientras (Rubén) vive toda su vida en Estados Unidos? La pregunta es que ¿si estos se reconciliarán algún día

LIMPIEZA

Dice que la “limpieza” de los que le tumbaron varios melones al jefe de la Bagdad, no ha terminado. Que eso sigue, hasta cazar a todos de la lista. Que el jefe dijo que no quiere a ninguno vivo, porque a él se las pagan. ¡Mi madre!

PROTESTA

Ya están anunciando una protesta contra las reformas constitucionales, justo el día de la instalación del segundo período legislativo. Están convocando para las nueve de la mañana, aprovechando que en el Legislativo se reúne todo mundo. ¡Ajooooo!

TURISMO

El GobierNito creó ayer la Odeipo, que es la Oficina de Desarrollo Integral de Portobelo, donde la comunidad podrá conocer todo el plan trazado para hacer uso sostenible del patrimonio natural y cultural. En pocas palabras, es para explotar el turismo en el área.

CONVERSATORIO

Hoy, a las tres de la tarde, se realizará un conversatorio en conmemoración de los 80 años de la doctrina panameñista. Será en la fundación Arnulfo Arias Madrid y los disertadores serán Carlos Guevara Man, Jorge Gamboa Arosemena y Arnulfo Arias.

LAS NUEVAS CARAS

Las periodistas Guadalupe Castillero y Rocío Rodríguez, serán directora de comunicación y vocera de la Contraloría, respectivamente, ahora que el Hombre Feliz arranca su administración el 1 de enero. ¡Vea pues!

DOBLE CHEQUE

Alguien me manda esto: “Un doctor científico que es famoso por los lares de la UTP y de la Universidad del Mar por sus cositas raras y que es funcionario de la AMP, cercano colaborador de Noriel (círculo Cero), resulta que ahora también es un supuesto funcionario en la Ciudad del Saber”.

DOBLE CHEQUE

Y agrega: “El tipo es asesor en dos instituciones del Gobierno. ¿Será que algunos funcionarios no entienden que no pueden recibir doble remuneración del Estado y menos con la figura de asesor? Me pregunto ¿si estos detalles lo saben tanto Arosemena y Noriel?”. ¡Ay padre!