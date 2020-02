La llorona del 13 de febrero de 2020

CD SE PARTIÓ

En Cambio Democrático las cosas están al rojo vivo. Ya el mismísimo Loco Mayor renunció y tiene cogío por el narigón a más de uno de los diputados, alcaldes y representantes, ya que si siguen al Loco les revocan el mandato. ¡Ay padre!

CD SE PARTIÓ II

Los alcaldes de la Locura se reunieron con Rómulo y luego anunciaron una reunión con el Loco. Su propuesta fue reunir al Loco con Rómulo para buscar la unidad del partido. El Loco se reunió con los alcaldes y en la tarde renunció a CD. ¡Vaya éxito de los alcaldes!

CAYÓ EL SOCIO

A un empresario lo agarraron con un Lamborgini y casi un melón en efectivo. Dice que investigan los nexos del empresario con Yafar, la mano que mecía la cuna de los negocios en el período de Pacha. Que esta vaina recién empieza y parece que va a provocar una hecatombe. ¡Ataja!

EL ABANICO

Primero lo hizo West, a través de su esposa que denunció la extorsión de la que fue objeto. Parece que en tiempos de la princesa Leah había toda una red, que complotaba con diputados y miembros del círculo cero del Tortugón. Ya se prendió el abanico.

EL ABANICO II

La red, que denominaban La Taquilla, la conformaban también abogados, y parece que los que fueron tocados están dispuestos a denunciarlos. ¿Cuánto cobraban, qué propuestas les hacían, etc.? En La Taquilla hay gente que estaba en el Concejo, en el gobierno, en la Asamblea, en los juzgados y en el Ministerio Público, además de abogados. ¡Ulloa, prepara el chinchorro, porque son bastantes!

MOVIENDO LOS HILOS

Dice que el restaurante Las Hadas del hotel Sheraton fue testigo de la reunión entre el Toro y Martín. Me hablan de una alianza entre los dos expresidentes, con miras a la retoma del control del partido que hoy manejan Peter Michael y El Gato.

FIESTÓN

Ya que hablamos de restaurantes, el que tuvo una pachanga, y de la buena, el mismo día que se casó Yanibel, fue Jorgito el ahora canalero. Que llegó Pacha y la gozó de lo lindo. Dice que fue una fiesta a todo meter, que corrió del bolsillo de Jorgito. ¡Jo, gozando la plata mientras tiene trabao a más de uno!

HASTA LA TUSA

El que quedó en un tira y jala fue el Ramoncito Ashby, porque le metieron 60 meses de cárcel por peculado. Dice que malversó medio melón de la Junta Comunal de Calidonia, donde el hombre sigue siendo el representante de corregimiento. ¡Cara...mbola!

INTERROGANTE

Alguien me manda esta pregunta: ¿Qué hace la comisión de Presupuesto de la Asamblea donando 30 mil dólares para un tanque de agua en la tierra del indio Nomé? El chisme es tan grande, que dicen que un PRD fue el gestor en beneficio de un CD. ¡Vea pues!

RÉCORD GUINNESS

Alguien me dice que el récord Guiness seguramente lo tiene la escritora Sydia Candanedo de Zúñiga, por ser la persona con más edad (94 años) en hablar en el pleno de la Asamblea Nacional. Lo hizo cuando agradeció el reconocimiento póstumo a su esposo. La que puede tumbarle el récord es Susana Richa (96), ya que la tía Mayín (84) tiene que esperar dos períodos. Los entendidos apuestan que en 2032 hablará la tía Mayín.

NO VA

La gente del Tribunal Electoral le mandó a decir al Municipio de Panamá que no va a participar en la consulta ciudadana del 12 de marzo, sobre la playa que quiere Tanquecito de Gas. Dice el TE que como la consulta se va a presentar amparada en la Ley de Descentralización, que no implica ninguna votación, no es necesaria su participación.