La llorona del 18 de febrero de 2020

CANTADERA

El que entra en fila india para una indagatoria sobre el maná brasileño que llegó a las arcas de la ñamura es Rosita, el exdiputado que manejó un mecanismo de pago a varios clientes. Rosita seguirá el concierto que estuvo dando Jaimito Lasso y promete mantener el mismo nivel. ¡Ataja!

LISTA NEGRA

Panamá, a través de la vicecanciller, le mandó un mensaje alto y claro a la Unión Europea por meter a Panamá en la lista negra. Dice que se basan en información que utilizó la OCDE, que ya está desactualizada, porque Panamá ha corregido toda esa vaina. ¡Cara...mbola!

LISTA NEGRA II

Me cuentan que gente de la OCDE también está muy extrañada con la Unión Europea por incluir a Panamá en la lista negra usando información desactualizada. Parece que viene una riposta por esos lares, lo que es un espaldarazo a Panamá.

MISIÓN DEL FMI

Ayer concluyó la visita de una misión del Fondo Monetario Internacional a Panamá. Los técnicos se fueron muy encantados y le dieron un buen espaldarazo por lo que está haciendo el GobierNito, en el saneamiento de las cuentas.

MISIÓN DEL FMI

El jefe de la misión del FMI, Alejandro Santos, dijo que “Panamá es un país con una economía exitosa, la de mayor crecimiento en América Latina y en el último cuarto de siglo creció a una tasa del 6% y queremos que el futuro sea mejor. Ningún país ha podido crecer a una tasa tan elevada, con un nivel tan alto como el de Panamá. Ha sido un éxito económico del pasado y queremos que el futuro sea incluso mejor”.

MEJORANDO

Ya que hablamos de economía, me cuentan que en enero aumentó la recaudación en 16%, lo que mejora notablemente las arcas del Estado.

APARECIÓ EL DESAPARECIDO

Todo un operativo se montó para dar con el paradero de un ciudadano chino que dicen que entró a Panamá procedente de un país con alerta de coronavirus. Decían que el hombre se llama Xuxinquiao Zhang y su dirección es el PH Mystic Point Towers. La vaina es que la info estaba totalmente errada. El hombre sí entró a Panamá, pero dicen ahora que no de un país con alerta de coronavirus. Que no lo encontraban porque no se llama Xuxinquiao Zhang, sino Xuxin Qiao. ¡Joder, tío!

DATOS ABIERTOS

Dice que la carrera vigente es ¿cuál es la entidad del Estado más transparente? Para eso abrieron el portal de datos abiertos y ya están el Ministerio de Economía y Finanzas; Autoridad Nacional de los Servicios Públicos; Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Ministerio de Desarrollo Social; Servicio Nacional de Migración; Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá y el Órgano Judicial.

BUEN RECAUDO

Dice que el primer año de explotación de la mina en Donoso generó ventas brutas por 524 melones. Que incluso, estas exportaciones desde Panamá impulsaron las transacciones totales de la compañía canadiense Firts Quantum, que esperaba una disminución producto del bajo rendimiento que obtuvo de otros proyectos.

OPERATIVO DE CARNAVAL

Viene la fiesta del rey Momo y los agentes policiales ya tienen una estrategia montada. Aproximadamente 40 mil funcionarios de los diferentes estamentos de seguridad y emergencias estarán desplegados durante el operativo “Guardianes 2020”.

PANDILLAS

En Panamá hay 160 grupos delincuenciales, según las autoridades. Que 60 operan en Panamá centro, 29 en San Miguelito, 6 en Panamá Oeste, 35 en Colón, 7 en Coclé, 1 en Santiago, 1 en Los Santos, 1 en Herrera, 18 en Chiriquí y 2 en Bocas del Toro. ¡Chuzo, se multiplican como garrapatas!