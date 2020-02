La llorona del 26 de febrero de 2020

TIEMBLA, TIEMBLA

Pasadas las fiestas del dios Momo, viene la fiesta del Avesa. Rosita pasó estos días enguaca'o y lo que me dicen es que el proceso de ablandamiento entra en etapa crucial. Que no se extrañen la fila india por el Avesa. ¡Ataja!

CABREO

También me contaron que varios del círculo cero de Pacha o Cachaza están que no quieren saber de Lasso. Algunos quieren leer la indagatoria, para ver hasta qué punto valoran su amistad. Pero de que existe un cabreo, existe. ¡Mi madre!

EL OJO DE PANAMÁ

Por varias partes del mundo corre la noticia de la rueda que van a poner en Amador, denominada "el ojo de Panamá". Se trata de una rueda de 50 metros de altura, desde donde se puede divisar la entrada del Canal y la ciudad. Promete ser un gran atractivo turístico.

ENTUSIASMO

A propósito del turismo, pa' estos carnavales, muchos empresarios están viendo los diversos atractivos de Macondo y ya hacen planes de inversión turística. Le echan el ojo al área adyacente a Guna Yala y El fuerte San Lorenzo.

NUEVO MINISTRO/A

Dicen que en este asueto, la gente de la gallera y el GobierNito, tuvieron tiempo suficiente para analizar el perfil de quien sería el nuevo ministro/a de Gobierno. Que no se extrañen si lo anuncian esta misma semana.

LA GOZÓ

El que gozó el Carnaval fue el magistrado Juncá. El hombre pasó sus mojaderas, o sea, dándose el baño de pueblo y, por allí mismo recomendaba que cuidadaran su cédula, el documento de identidad personal, muy, pero muy valioso.

CORONAVIRUS

El culillo por el coronavirus puso a temblar varias bolsas en el mundo y también le pegó un frenazo al alza del petróleo. Y es que la OMS mandó una advertencia dramática: Prepárense para una pandemia por el coronavirus. ¡Mi madre!

AL FIN

Mucha gente cabreada por la falta de agua potable. Dicen que algunos no se prepararon, porque se les dijo que iba a haber baja presión, pero parece que el daño era peor y salió la bruja en la planta de Chilibre y el agua se fue del todo. Bueno, ya pasamos el trago amargo en la capital.

VIÑA DEL MAR

Tremenda ponchera se formó en Viña del Mar, porque mientras las vainas siguen al rojo vivo, el festival siguió su curso normal. Los manifestantes trasladaron sus protestas al festival y al ritmo de las notas a lo interno del evento, afuera lo que protagonizaba el espectáculo eran los perdigonazos y manguerazos. ¡Santa cachimba!

OPERACIÓN RESCATE

Los gringos, en conjunto con Panamá, van a realizar la operación rescate. Dice que un avión A-6 RayGun 503 se estrelló por los lados de Santa Fe por allá por 1986. Ahora encontraron los restos de la aeronave en la que viajaban el pilotos del ejército de Estados Unidos Derrick Holmquist, de 35 años y su navegante, el teniente de 25 años, Glenn Zeigler.

MUCHOS COMENTARIOS

El escrito de Marlene testa del lunes, sobre la la bahía de Panamá, fue repartido y compartido por todos lados. Allí se revela que el saneamiento de la bahía requiere de dos mil 500 melones y que ya han invertido mil 200 melones y que la bahía estará plenamente saneada para el 2050. ¡Cara...mbola!

NADA DE ESO

Desde la Alcaldía capitalina me mandan a decir que no han comprado el mercadito de Calidonia. Tampoco me dijeron si hay intenciones de...