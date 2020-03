La llorona del 30 de marzo de 2020

NADA QUE VER

Me llamaron varios diputados diciendo que nada de que estén pidiendo tres melones para cada uno al Ejecutivo; que si eso lo están haciendo algunos, ellos no. Que lo que quiere es que se apruebe la moratoria de una vez por todas.

MEJOR CORRECTO QUE CORRUPTO

Se conoció que en un súper de Costa del Este, a uno de los integrantes del “círculo cero” de Cachaza, varios parroquianos lo ubicaron en el área de refrigerios y una señora con mucha timidez le dijo: “Oiga, es mejor ser correcto, que corrupto”. Lo cuál generó la estampida del susodicho.

EN CUARENTENA

Ejército gringo decidió encuarentenar a su batallón élite. "Para garantizar que podamos defender la patria a pesar de esta pandemia, nuestro equipo de vigilancia de comando y control aquí en la sede se dividió en múltiples turnos, y partes de nuestro equipo de vigilancia comenzaron a trabajar desde la Estación de la Fuerza Aérea de Cheyenne Mountain", dijo O'Shaughnessy, el jefe del Comando Norte.

EN CUARENTENA II

La decisión del ejército gringo es que ante la propagación de la epidemia del covid-19, el Comando Norte de EE.UU. ha tomado la medida de dividir a su personal, reubicando parte de él a un búnker de las Fuerzas Armadas en las montañas de Colorado. ¡Cara...mbola!

DESINFECCIÓN

El Municipio de Panamá inició el lavado y desinfección de las paradas y puentes de la ciudad capital, un proceso necesario en la lucha contra el coronavirus. La jornada estuvo supervisada por el alcalde de la comuna capitalina, José Luis Fábrega, y el objetivo es la descontaminación de 574 paradas de buses y más de 40 puentes peatonales, de los 26 corregimientos del distrito de Panamá.

DESINFECCIÓN II

Donde también van a desinfectar es en la Asamblea, donde tres funcionarios dieron positivo con el coronavirus. El proceso de desinfección alcanzará el área del pleno de la Asamblea, los salones en los que se realizan las sesiones de las comisiones permanentes y las oficinas administrativas, con el objeto de asegurar en la medida de lo posible la erradicación del coronavirus. ¡Tranquilos, dice que no usarán racumín!

ERA UN COMPROMISO

Alguien me manda esto: Las empresas que prestan servicios públicos, entre ellas las del servicio de cable tv, al parecer no están cumpliendo con el acuerdo para no cortar el servicio a sus clientes, dentro de un plazo perentorio. Hay una que dice llevar al “cielo” a sus clientes, que les está enviando aviso de corte, a través del propio sistema. ¿Y entonces?

QUE LES ACLAREN LA COSA

Trabajadores de discotecas que han sido enviados para sus casas, sin pago de ninguna clase, están esperando que sus patronos les informen cómo van a quedar, mientras dure la contingencia del corona virus. La incertidumbre es lo que más los afecta. Se pide mejor comunicación.

BUSCAN EL CAOS SOCIAL

Pese a lo lento que se siente la acción de organismos de seguridad, se sabe que varios de los grupos que a través de las redes están promoviendo acciones de disociación callejera, ya están ubicados y en cuestión de horas pueden estar saliendo de circulación.

HACE FALTA MÁS

Es notable el cambio que se observa en vecindarios de nuestros barrios populares, donde hay unidad a la hora de limpiar las áreas comunes, para evitar al máximo la potencialidad de contraer el corona virus. Pero hace falta más, de parte de los “cochinos” de toda la vida, que no intentan cambiar ese comportamiento.