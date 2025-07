HORA CERO

ESPERANDO LA LÍNEA

Me cuentan que en esa puja y repuja en la cueva de la 5 de Mayo, algunos diputados esperaban la llamada desde San Felipe para tomar la decisión. Algunas bancadas ya no negociaban estar en la directiva, sino integrar las comisiones clave, como Presupuesto y Credenciales.

LO HABÍAMOS DICHO

YO NO FUI

Ahora hay toda una polémica porque Dana le mandó una carta a Dios y Patria de que ella no dio la orden; los cierto es que allí está la barrera que le impide al pueblo llegar al primer órgano de Estado. Entonces ¿quién ordenó la medida? ¿La nueva o el nuevo presidente de la cueva que se elige hoy, o fue Dios y Patria de manera unilateral?

ACLARACIÓN

El catedrático Bernal me mandó a decir que él nunca ha variado su opinión sobre la revocatoria de mandato. Que lleva décadas exigiéndola, pero hoy por hoy no existe. Tiene una trayectoria de principios y no es verdad que permitirá que se burlen. ¡Aclarado, doctor!