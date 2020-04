La llorona del 20 de abril de 2020

CUARENTENA

Hoy se cumple el mes exacto de la cuarentena. El Gobierno deberá decidir qué hacer, si la extiende o la levanta. Lo cierto es que, al parecer, el confinamiento ha dado buenos resultados en el control del bicho maldito. ¡Cara...mbola!

NUEVAS TÉCNICAS

Y mientras a los chinos le sale la bruja con el coronavirus, parece que Occidente ha encontrado otras técnicas para enfrentar el bicho maldito, gracias a las autopsias realizadas en Italia. Dicen que el bicho lo que causa es una trombosis vascular endotelial y sí causa inflamación a los pulmones, pero el remedio está en atacar la trombosis con anti-inflamatorios, anticoagulantes y antibióticos. ¡Vea pues!

IDEAS

Dice alguien que camiones y pickups del Estado con verduras, frutas, granos y otros comestibles deben recorrer con megáfono las barriadas, casa por casa, como hacen los vendedores ambulantes. El que tiene necesidad se aprovisiona. Hay que tener disciplina y organizarse para comer los tres golpes y todos con guantes y mascarilla.

PRESENTE

Me manda alguien a decir desde el BHN, que ellos pusieron la flota a órdenes de MinSalud; que el ubgerente fue asignado de planta para Panamá Solidario; el personal voluntario ha ido a Atlapa a empacar bolsas y encima les pagamos y pagaremos a todos los empleados, y lo más sorprendente, hay panameños que nos tocan la puerta para entrar a pagar sus mensualidades. ¡Aplausos!

POCO RESPETO

La aplicación de los manuales para atender a clientes, no está siendo aplicada correctamente. En una cadena de farmacia, no existe la obligatoria fila de jubilados a quienes dejan tomando sol en los exteriores, mientras atienden los motorizados que retiran pedidos telefónicos. Ley 6 de junio, señores por favor.

SANCIONES ENÉRGICAS

La sociedad en su conjunto está clamando a las autoridades de Seguridad y al Minsa, que apliquen sanciones más severas a los “irresponsables” que insisten en violar los Decretos Ejecutivos, que establece normas para disminuir los niveles de contagio. Regaños, casa por cárcel, no causan efecto en esa población. Sea más enérgico, dice alguien.

¿CÓMO PA CUANDO?

Poco a poco el MINSA puede ir permitiendo que negocios de servicios, abran sus puertas. No hay llanteros, mecánicos, plomeros, albañiles, panaderos y otros servicios que resultan de uso obligado para muchos. Hay personas que no tienen llanta de repuesto o están urgidos de un arreglo mecánico y no hay dónde. ¡Please Chayo!

¿CÓMO ASÍ?

Una trabajadora de una Junta Comunal se le escuchó informarle a un conocido, que ella, era la que repartía los bonos solidarios y que pasara por allá, para entregarle varios. Los que la escucharon quedaron atónitos. Llamado a Markova, que debe rendir cuentas al final del proceso.

DIGNO DE RECONOCER

La cantidad de empresas y donantes particulares que están aportando al Minsa, para ampliar los recursos que se manejan para enfrentar el COVID-19, se incrementa a diario. Nada se sabe de los partidos políticos, que con tantos millones de subsidio, están pasando agachados, al igual que los radicales de siempre. ¡Truñuños!

JUSTO Y NECESARIO

Ante la férrea oposición que encontró el Tanquecito para su proyecto “Mojón Beach”, los residentes de la capital, le han mandado cartas para que entregue al fondo solidario, los 30 millones que están presupuestados este año. Sería una canasta de 3 puntos, para alguien que no encesta ni una, desde que se instaló.