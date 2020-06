La llorona del 6 de junio de 2020

SEMANA CALIENTE

Esta semana que viene será caliente, no solo porque se verá cómo estamos evolucionando con el nuevo coronavirus, sino que las informaciones cambiarán de curso por la reanudación de los casos judiciales. Como que hay gente nerviosa. ¡El Peptobismol está en la tablilla del medio!

DE REGRESO

Shy Dahan, el israelí que detuvieron, que se hacía pasar como agente de la DEA, en Ecuador, es el mismo que se escapó de Panamá de una cárcel de máxima seguridad y podría estar de regreso en el país. Chuzo, mejor que vean dónde lo van a meter, porque ya sabe cómo escaparse.

PELUDO

Los ingresos corrientes del Gobierno cayeron $881 melones de marzo a mayo. El bichito endemoniao está haciendo de las suyas y no solo afecta la salud de las personas, sino la salud económica de los países. ¡Santa cachimba!

DE RIPLEY

La orden de captura de Bucaram en Ecuador era del tenor siguiente: “Tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares y biológicas”. Mínimo trabajaba para Bin Laden. Lo que hallaron fue una pistolita de colección que el expresidente tenía guardada en su casa. ¡Mi madre!

EVASIÓN CÓMPLICE

Alguien comenta que “el no pago del 10% de las ganancias brutas por parte de las empresas concesionarias y operadoras de la fibra óptica, para el programa de IVM, pese a que así lo manda la ley, ha sido con la participación cómplice a lo interno de la CSS”. Que allí hay recursos tan necesarios para oxigenar el IVM.

TROTAMUNDO

Uno que ha andado por muchos países y quiere traer siempre cosas buenas para Panamá, me dice que recomienda que la Loto se vuelva al estilo del Uruguay. Se llama el Cinco de Oro, donde usted elige 5 números del 00 al 60. Los que acierten los cinco, se dividen la ganancia.

TROTAMUNDO II

Cuatro aciertos seguidos, se dividen la segunda porción y tres números acertados de seguido, la tercera porción. Así usted puede comprar cinco fechas de sus hijos o familiares. No hay números altos, por lo tanto no son casados. No hay rifas y no hay chanceros groseros y bandidos, porque se compra electrónico. ¡Solucionadas esas bandideces!

AHORA ES INMUNE

Dicen que el director médico de la 24 de Diciembre no iba al trabajo por miedo a la Covid-19 y debido a la edad. Hace un mes le dijeron que ya no iba a ser más director médico y ahora es el más cumplido y no se quiere ir. No deja que el nuevo director médico tome posesión. ¡Cara...bola!

SICARIATO

En Villa Mireya de Capira todavía los vecinos no salen del asombro, cuando sicarios en moto acabaron con la vida de Tavito. Dos hermanos de la víctima fueron heridos y de a vaina no los mataron. ¡Chuzo, al paso que vamos, algunas áreas parecen Ciudad Juárez en México!