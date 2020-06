La llorona del 8 de junio de 2020

PONCHERA GORDA

Dice que en la bancada perredista hay una ponchera de los mil demonios, por esa vaina de la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea. Parece que un grupo de diputados se reunió con El Gato en Evergreen y la decisión fue repiter a Castillero en la presidencia; dejar una vicepresidencia al Molirena, pero a Zulay la dejan fuera. ¡Cara...mbola!

PONCHERA GORDA II

Me dijeron que Zulay se do cuenta de la vaina y mandó por un tubo a varios de estos diputados. Dice que fueron al encuentro 19 diputados. Que Zulay les dijo que no acepta esa reunión, porque esta es una decisión que debe ser tomada por la bancada y que allí estén los 35 diputados. ¡Esto se hincha!

LOS OCHENTA PALOS

Un médico me mandó a decir su teoría sobre el aumento de los casos positivos con el bichito endemonia'o. Dice que no es culpa de la apertura, sino del bono, porque eso motivó aglomeraciones en diversos puntos donde los cambian y fue donde el bichito se cebó. Que La Rosario no debió volver a la cuarentena, porque ahora tiene dos problemas: contagios por el bono y los pequeños y medianos empresarios en la cuerda floja.

CHICHARRÓN

Por lo lados de la tierra del bollo y el chicheme, los PRD están emputados con “Gaviotín”, ya que ha nombrado a un acérrimo enemigo de el piardí, como asesor del Consejo Provincial de Panamá Oeste. ¡Mi madre!

TOMA CHOCOLATE

También me llega la info de que por los lados del Minseg, que dice que el serrucho-laser de Ivor está haciendo estragos. Tiene de su lado a Miranda y a Jovanka y de hecho ya puso a Riggs de Secretario General. Que hay un Pino contra las cuerdas.

COCORRONES CON ÉL

En un conocido supermercado de Villa Zaíta hay un seguridad que trata con irrespeto a los ancianos. Alguien debe enseñarle mejores modales con los clientes.

NUEVA NORMALIDAD

Alguien dice que la medida municipal de iniciar la entrega de placas con 1,500 cupos diarios debe suspenderse e iniciarla dentro de dos meses. Que ¿cuál es el apuro para obligar a los contribuyentes a salir de sus casas a revisar y formar filas para pagar y retirar placas? ¿Que si lo que quieren es alborotar al bichito endemonia'o?

SALTÓ LA LIEBRE

También me mandaron esto: “La comisión accidental que dio el informe chimbo sobre el hospital modular para joder a la SPIA, resultó cuchillo para su propio pescuezo. Paren eso”. ¡Como que aquí esto también se va a hinchar!

REUNIÓN CON PARTIDOS

Dice Peter Michael que esta semana Nito va a tener una reunión con los líderes políticos del país. Que la vaina viene por hacer un acuerdo nacional y todo parece indicar que ese anuncio lo va a hacer Nito ahora que cumple un año en el Gobierno.

EM...FADADOS

Los que están que echan chispas son los abogados, porque con la reapertura y luego el cierre, porque los tienen en tres y dos y sin generar ingresos. Dice que el pleno de la Tremenda Corte analizará hoy qué medidas va a tomar. Lo cierto es que las reglas judiciales, ahora las toma Salud. ¡Cosa más grande chico!