La llorona del 13 de junio de 2020

LO QUE SUENA

Alguien que sabe de estas vainas me dice que ya hacen arreglos en el Mides para la salida digna de Markova, y el que se perfila para reemplazarla es un ingeniero exfuncionario de una comuna, conocido como “Veinte por ciento Sánchez”. ¡Joder, tío!

SIN OXÍGENO

Ni en tiempos del Covid-19 se tiene perdón. Ayer el Tanque de Gas le dijo hasta luego a unos 50 funcionarios. Dicen que el Municipio se ha quedado sin oxígeno y no hay plata para planilla. ¡Santa cachimba!

EL GENERAL ESCRIBE

General Paredes: “La iniciativa de un Gran Acuerdo Nacional es correcta. Nos preocupa es el orden de implementación. Sería un costoso error iniciar esta alianza con los partidos políticos; cuando lo conveniente es organizar los gobiernos locales en la periferia de la capital que suman 400 mil panameños viviendo unos sin agua, otros en letrinas de hoyo y casi todos con una comida diaria”.

EL GENERAL ESCRIBE II

General Paredes: “El acuerdo sería llevar agua potable 24/7, calles y caminos. Huertos familiares, subcentros de salud, escuelas, campo y canchas para deportes, bibliotecas etc...”.

BICHITO ENDEMONIAO

Anda suelto y haciendo travesuras. El bichito endemoniao picó al alcalde de San Miguelito, al director del Idaan, al representante de Don Bosco, y a varios preparadores de caballos los tiene contra las cuerdas. ¡Chuleta, ya no me quito la mascarilla ni pa dormir!

COSAS DEL MEDUCA

Dice que en Educación se dividió el año escolar en fases, y la primera es el restablecimiento del año escolar 2020 que será a través de las plataformas, lecciones por televisión y radio, módulos y otras alternativas de mensajería instantánea, sustentadas en un currículo de emergencia.

CASI, CASI

Me contaron que dos autos Toyota Hilux, nuevos, se perdieron ayer en el río Seguidule, Las Palmas, en Veraguas, cuando sus conductores pensaron que podían desafiar las embravecidas aguas. Los torrenciales aguaceros han crecido el río y los salvajes conductores creyeron que podían vencer el afluente. Diez trabajadores del Miviot pudieron perder la vida. ¡Solo se perdieron los autos!

PELIGROSO

Por este tipo de circunstancias, en tres administraciones distintas seguidas, las pérdidas son elevadas en la provincia, y lo que más llama la atención es que el propio director provincial del ente ministerial estaba en el sitio y no se tomaron las precauciones pertinentes, no solo para salvar las vidas, sino los equipos. ¡Así no es la cosa!

EL JEFECITO

Ya que estamos en Veraguas, al nuevo director provincial del Cajetón, con toda y la crisis, lo tienen que ir a buscar a casa y llevarlo a almorzar, y al final de la jornada de vuelta a a la casa en una camioneta de paquete, blanca, con chofer, cuyo costo está por los 50 mil dólares. ¡Lau, pon orden en esto!