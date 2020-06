La llorona del 15 de junio de 2020

EXTRAORDINARIAS

Hoy arranca el período de sesiones extraordinarias flash. La vaina empieza hoy y el jueves cambio y fuera. A las 10 de la mañana están citados los diputados para debatir el tema de la moratoria bancaria. Lo que salga de allí definirá parte de la recuperación económica del país.

MORATORIA EXTENSIVA

Dice Nito que la moratoria de los bancos se va a extender. Que también va a hablar con las eléctricas para que hagan lo mismo. ¡Chuzo, mejor que sea rápido, porque la gente está cabreada!

EN LÍO

El que tiene una jaqueca que se lo lleva el diablo es Bill Gates, porque ahora lo acusan del coronavirus. Dicen que lo que quiere es aplicar una vacuna a la población mundial, para controlarlas a través de la tecnología 5G. Y hay varios artistas difundiendo esta vaina. ¡Santo!

QUEJADERA

Dice que los estudiantes no están nada contentos con las clases virtuales de las universidades privadas. Al menos 2,500 denuncias de estudiantes han presentado reclamos a la Acodeco, por insatisfacción en el servicio. ¡Cara...mbola!

PIDIÓ LA CABEZA

Dicen que El Gato está pidiendo la cabeza del ministerio que recomendó, porque una vez subió al potro la persona no le para bolas. Que es parte del tejemeneje que hay a lo interno del GobierNito. ¡A ver si Nito se deja torcer el brazo!

SORPRESITA

En maletas bien estibaditas, dentro de un contenedor, había 216 paquetes de droga, la que fue decomisada en el Puerto PSA, antiguo Rodman, distrito de Arraiján. La diligencia de allanamiento y registro fue realizado por la Fiscalía de Drogas y la Dirección Nacional Antidrogas de Panamá Oeste. ¡Mi madre!

REAPERTURA

La gente está que no sabe qué hacer, con el encierro por la pandemia y porque está sin plata. Dice Nito que la reapertura del bloque tres, va a tener que esperar un poquito más. Ya hay gente que dice que "no se desesperen por la cuarentena, porque siempre el primer año es el más difícil". ¡Ataja!

SI ALGO ME PASA

El que publicó en las redes que "si algo me sucede culpo a Beby, Popi y su capo. En ese orden" fue el ex ministro consejero Ramón Fonseca Mora. ¿Qué será lo que está pasando entre esos ex amigos". ¡Que me parta un rayo, que quiero saber!

TIRINAJA

Ya que hablamos de Cachaza, me dicen que está muy nervioso por lo que vaya a ocurrirle cuando sea indagado en la Procuraduría. Que sabe que lo que dijo Jaimito lo tiene con urticaria hace varios meses. ¡Cara...mbola!

FORCEJEO

El colombiano Alex Saab, señalado por la oposición venezolana de ser un “testaferro” de Nicolás Maduro y que fue arrestado en Cabo Verde, África, ahora dicen que ya no iría a Estados Unidos, sino de vuelta a Venezuela. Que será juzgado en Cabo Verde. Lo tendrán luego que extraditar a Venezuela, porque es diplomático y Venezuela lo pidió de vuelta.

ZAMBO TECNOLÓGICO

Parece que Zambo está en todas en la era digital. Y es que la Caja de Ahorros de Panamá, lanzó "Fluyapp", una aplicación móvil con la cual los clientes podrán reservar sus turnos de atención y evitar tiempos de espera o acumulación de clientes en sucursales. ¡Más bien!

DONANTES

Hay dos vainas que se necesitan con urgencia: Más donantes de sangre, porque los bancos de sangre de los hospitales del país enfrentan momentos difíciles. Lo otro es la donación de plaquetas de los que se han recuperado del ataque del bichito endemonia'o.