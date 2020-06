La llorona del 19 de junio de 2020

MOVIENDO EL AVISPERO

Me enteré de que hay un grupo de amigos de Taiwan que está recogiendo firmas para que Panamá tenga una oficina comercial con ese país o provincia rebelde. Igualmente que Taiwan tenga aquí también su oficina comercial. ¡Esto se hincha!

PURO TILÍN, TILÍN

Ayer, como con aceite de oliva, ganó la postulación para la presidencia de la Asamblea el actual presidente Marcos Castillero. Julio Mendoza, que amagó con postularse también, a la hora de la hora, no lo hizo. En pocas palabras, fue puro tilín, tilín y nada de paleta. ¡Chanfle!

TRAVESURAS DE UN FELINO

Me mandan esto: “Una corporación alemana de ropa deportiva ha negado sistemáticamente el pago de sus honorarios profesionales a un abogado panameño. Incluso ha incurrido en todo tipo de artimañas en los tribunales para evadir su responsabilidad. Las acciones legales que interpone el jurista son durísimas”. ¡Santo!

MAGIA PURA

Me dicen que en proteger y servir, llaman a un acto público donde participan tres; gana el mejor, pero no el que tenía que ganar, así que llaman al que ganó para decirle: ¡Eso no va!, lo haremos de nuevo. ¿Será que solo puede ganar el que tenía que ganar? ¡Ramillete de Flores al que adivina!

EL CUARENTENAO

Hay un juez en Chiriquí que todas las demandas las retiene por cuarentena, porque está jubilado y es de alto riesgo. Obligando a los abogados a retirarlas y que entren en otro juzgados. ¡Cobrar sin trabajar, qué rico!

REANUDA ACTIVIDAD JUDICIAL

Términos judiciales se reanudan el lunes, como lo dijimos ayer. Es decir, todos los casos están abiertos y empieza la llamadera a indagatoria a partir del lunes 22 de junio. Me imagino cómo está el exfuncionario con tembladera. ¡Ataja!

CON CULILLO

En el Juzgado Segundo Seccional de Familia de Panamá se dieron tres casos positivos de covid-19: Una asistente de juez, un escribiente y una notificadora. A ellos solo se les envió a sus casas y el juzgado sigue trabajando como si nada, lo que mantiene a los demás funcionarios preocupados y estresados por esta situación.

OTRA JUEZA CARIÑOSA

Dicen que la jueza de familia aplica el torrijismo cuando le dice a un alemán, en pleno conflicto de divorcio, que “el que da cariño recibe cariño” y este extranjero maneja el juzgado como si fuera la fábrica de láminas de placas municipales. ¡Ojo, Nely, con los goles de tu subalterna en detrimento de la niñez panameña!

BALDAZO

Los productores de arroz aportando su esfuerzo, y ahora el Comité de Semilla tratando de meter una restricción a las semillas básicas. Cuidado, ministro, con desabastecimiento para el próximo año. ¡No se van a dejar mancillar!

EL QUE PUEDE, PUEDE

Se abrió el bloque alcohólico. Los licoreros sacaron un comunicadito y pusieron a temblar al Mici. Ojalá que al menos cuiden los puestos de trabajo.

FANTASMA

Al que nadie conoce porque va solo los 15 y los 30 a buscar el billullo a la entidad de personas con habilidades especiales, es un man con apellido de café. Además de darle consultorías a asesores copartidarios por 25 mil machacantes, es un fantasma en el tema de asistencia. ¡Santa cachimba!

EN VAINA

Dice que a una empresa inmobiliaria de cocotudos le cayeron los bancos. Chuzo, la vaina está tan dura, que hasta los que comían filete, ahora no tienen ni pa jarrete. ¡Santo cielo!