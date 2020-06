La llorona del 20 de junio de 2020

CON PERMISO

Alguien que tiene por qué saberlo me asegura que los dueños de Jimmy's alquilaron el local a la bancada del PRD, porque les mostraron una nota firmada por la señora ministra de Salud, como miembro del CEN del PRD. ¿Cómo se come esa vaina?

LA SANCIÓN

La pregunta que cabe es, ¿cómo el Ministerio de Salud termina sancionando con 50 mil maracas al restaurante Jimmy's, si la ministra firmó la nota donde le piden el local en alquiler, como miembro de la directiva del PRD? ¡Jesús alabao!

CAMBIECITOS

Ayer se conoció que Fernan Molinos es el nuevo secretario de Comunicación del Estado. Un hombre de trayectoria, con amplio conocimiento en la materia y con gran experiencia en los medios de comunicación social. El amigo Óscar Ramos va para otra posición, según me cuentan.

CAMBIECITOS II

También me dijeron que hay un viceministro que sube como ministro. Que la otra semana se van a anunciar otros cambios, desde ministro pa bajo, lo que incluye direcciones y otros cargos. ¡Ajoooo!

HACKEO

Dicen que en la Apede, un ameno conversatorio del candidato de la nómina naranja Carlos Ernesto González De la Lastra y su equipo, vía videoconferencia, con un número importante de sus agremiados interesados, tuvo que terminarse antes de tiempo debido al 'hackeo' de que fue objeto por parte de personas con aviesas intenciones y lenguaje muy folclórico. ¡Cara...mbola!

BOTADERA

Me dijeron que hay botadera por Ampyme, ya que una que aspira a mandamás está haciendo política con los puestos, y por venganza le ha puesto el ojo a varios para decapitarlos. Ella dice que nadie la para porque se acerca el 1 de julio. ¡Plofff!

DE UN PERREDISTA

Se pregunta Murguitas, ¿por qué no se reunieron en el local del partido, en Ave. México o en la oficina de la bancada PRD en la Asamblea, si estaban allí mismo? Falta de cintura política, como dice el maestro Pedro Pereira. “Ese culo quería rejo, allí lo tiene, además en estos momentos una multa fuerte puede ser el fin del Jimmy's como negocio”.

EN ODONTOLOGÍA

Me mandan esto: “Hace como 4 años compraron una bomba de succión para la Facultad de Odontología de la UP. La inversión fue de aproximadamente $2 millones, pero no cumple con los requisitos de bioseguridad. Una bomba de características similares no pasa de $200,000. Ahora resulta que los estudiantes no pueden tratar a pacientes por el riesgo de contaminación”. ¡De terror...!

ACUERDO

La Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlamento Latinoamericano y Caribeño y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura acordaron promover juntos el aumento de la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios, a fin de mitigar los efectos de la crisis por covid-19.

RODOLFO, AL RUEDO

Ayer en la XXV reunión ordinaria del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe, Panamá logró obtener la secretaría general de la asociación. Es la primera vez que un panameño estará al frente de dicha asociación, y el agraciado es el ingeniero Rodolfo Sabonge.

COMO PEPITA

En Guatemala, el presidente no se anduvo con paños tibios. Mandó pa su casita al ministro de Salud Hugo Monroy, porque lleva casi 500 muertos y 12 mil casos. La gente lo cuestiona por la mala estrategia para combatir el bichito endemoniao.