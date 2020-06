La llorona del 26 de junio de 2020

BILLETITO

El economista Ernesto Bazán tiene una propuesta que dice que le daría un gran respiro al GobierNito. Se trata de meter los aportes del Canal a futuro en un fideicomiso y emitir bonos, los que generarían 50 mil millones en 20 años o 90 mil millones en 30 años. ¡Ajoooo!

ASUSTADO

Me cuentan que Cachaza, en la audiencia de control ayer, salió con el rabo entre las patas, porque no solo la juez negó no realizar la audiencia, sino que declaró legal las pruebas presentadas por la fiscalía. Con esta vaina el Ministerio Público tiene luz verde para seguir la investigación y hasta para decretar cualquier medida contra Cachaza y Brad Pitt. ¡Mi madre!

NADIE LA ENTIENDE

En el MAC citaron a varios periodistas a las 9:00 a.m. y la directora se retrasó 45 minutos. Cuando llegó, vio a algunos colegas tomando fotos y entró en crisis...

REJUEGO EN EL PRD

Me dicen que en el PRD hay un rejuego de los mil demonios. Que las facciones de El Gato, Nito, Toro y El Muñeco se consolidaron. Que los que quedaron por fuera de la nueva alianza son Peter Michael y Héctor. La vaina en el CEN está ahora cinco a dos. ¡Chanfle!

REJUEGO EN EL PRD II

Según me cuentan, el CEN es de nueve miembros y Peter Michael tenía el control de la mayoría. El Gato tenía su parte y, además, la mayoría de los CDN. De los nueve miembros del CEN, dos han fallecido, o sea, hay siete miembros activos. De esos siete, Peter Michael solo tiene de aliada a Rosario; los otros cinco están en la nueva coalición perredista. ¡Cara...mbola!

POR FUERA Y SIN PIQUERA

Como lo veníamos informando, parece que el diálogo tripartito va a quedar en panga. Los obreros están dejando el plumero. Ya se salieron de la mesa la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, Casa Sindical y la Confederación Unificada de Trabajadores de Panamá. ¡Santo cielo!

MISTERIO

Alguien que sabe cómo es la vaina, me manda a decir que un misterio se ha suscitado en La Migra. Que unos haitianos que estaban en Gualaca aparecieron sin controles en Paso Canoas; los ticos no los quieren y los panameños no saben cómo aparecieron allá. ¡Ay, padre!

ABOGADOS PREOCUPADOS

El Colegio de Abogados, capítulo de Chiriquí, manifestó su preocupación porque a sus clientes del centro penitenciario no les están prestando la atención debida, que es darles la oportunidad de que vayan a sus casas los presos de más de 60 años y que sufren enfermedades crónicas. ¡Cuidado con un domingo siete!

CIERREN EL GRIFO

Me cuentan que la que estaba muy molesta era la segunda de la entidad del agua, porque esperaba el anuncio de que la iban a subir de principal. Parece que el trabajo que le estaba haciendo uno, de serruchar la plomería, no funcionó y el agua siguió saliendo y el delfín nadando. ¡Ajoooo!

PROYECCIONES NO BUENAS

La gente de Fitch Ratings publicó su reporte sobre la perspectiva global del sector minero. El reporte destaca que la perspectiva para la industria global de metales base continuará negativa. De acuerdo con este reporte, la pandemia del nuevo coronavirus provocó un deterioro importante de los indicadores económicos y las proyecciones de crecimiento global, y con esto se afectará la demanda de metales base.

PICADOS

Dice que en el Órgano Judicial hay 47 funcionarios picados por el bichito endemoniao. Que de esos, 26 son mujeres y 21 hombres. Han tenido que cerrar algunos juzgados, para contrarrestar el virus y salvaguardar a los demás funcionarios.

CASI, CASI

Ayer se reportaron poco más de mil casos de personas picadas por el bichito endemoniao. Pero ayer también se reportó que se realizaron 3,224 pruebas. El número mágico de pruebas debe ser cuatro mil o el 1% de la población panameña. Lo importante es que los negativos se mantienen en 73%, es decir, arriba del 70%.