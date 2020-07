La llorona del 12 de julio de 2020

PELUDO, PELUDO

Dice que ayer se reunió todo el equipo médico que tiene que ver con el bichito endemonia'o. Estuvieron analizando todo lo que van a tener que hacer para combatirlo, porque hasta de cambios en el protocolo del tratamiento se está hablando. ¡Cara...mbola!

PELUDO, PELUDO II

Dice que en tiempos de La Turner, los sabios recomendaron no usar un medicamento y ahora no quieren que lo vuelvan a usar, porque no quieren aceptar que se equivocaron. Que parece que le van a pasar por encima, porque sus egos no son más importantes que salvar vidas.

LO ÚLTIMO

Ahora en China encontraron que los camarones importados de Ecuador dieron positivo al coronavirus, lo que suscita dudas sobre si el patógeno se puede propagar a través de alimentos o productos congelados. ¡Santo cielo!

PICADO

Me cuentan de un nuevo caso de Covid-19 positivo en la farmacia de la policlínica Manuel María Valdés. Que la gente está cabreada porque ni se le hacen las pruebas a los que trabajan allí, ni los mandan a cuarentena. ¿Salud igual para todos?

EL AVIÓN, EL AVIÓN

Donde hay vientos que presagian un temporal de problemas, es en el área de Tocumen. Y todos los dedos apuntan al de la (Barda de Allá ). El sindicato no está nada contento con el desorden con el que se ha manejado el tema la suspensión de contratos y por otro lado, el relajo con la división de materia en los contratos para no ir a la junta directiva. Si revisan los precios de mantenimiento de áreas verdes y sanitización, encontrarán sorpresas. ¡Órale mi cuate!

CUESTIÓN DE INMUNIDADEs

Alguien que sabe me manda esto: “La ONU y el Parlacen tienen que garantizar inmunidades y privilegios a todos los representantes y a todos los funcionarios extranjeros de esas organizaciones que llegan a Estados Unidos y a Guatemala. Los únicos que pueden renunciar a la inmunidad en esos países son los Estados que los envían o los propios afectados”. ¡Se tenía que decir y se dijo!

CUIDADO GUATEMALA

Y agrega: “Si no cumple con las inmunidades y privilegios de los diputados electos que ingresen a su territorio, aunque no se hayan posesionado, va a terminar perdiendo la Sede del Parlacen y la demanda en la Corte de San José de que viene, viene”. ¡Hay que llamar al pan, pan y al vino, vino!

TIEMPOS DE ARREPENTIMIENTO

Me comenta el jurista chiricano que ha llegado el momento de devolver lo robado siguiendo el ejemplo de Saca de El Salvador que regresó más de 200 millones. Que sería un milagro que ese acto de constricción ocurriera entre tantos pecadores reincidentes

TIEMPOS DE ARREPENTIMIENTO II

Según los cálculos del jurista chiricano, por lo menos mil millones pueden reingresar a la caja común. El GobierNito debería abrir una cuenta especial donde los depósitos deben ser anónimos y diariamente anunciar las sumas recuperadas. Definitivamente el Covid pone a la gente a soñar. ¡Jooo!

JODIDOS

Alguien que sabe del negocio marítimo, dice que si bien el Canal está sólido pese a la pandemia, el Canal es 6% del PIB, pero la industria del mar en total (Canal incluido) representa casi 30% y ese otro restante sí se jode duro, porque no depende de tonelaje, sino de cantidad barcos. ¡Ay padre!

ILEGALIDAD

Me llamó cabreado un pequeño comerciante de productos alimenticios, porque el alcalde de Boquete cobra por dejar pasar alimentos (verduras, pescado, etc.) hacia Boquete. Dice que les cobra seis dólares por ingresar al distrito a los pequeños productores, no así a los grandes mayoristas. ¿Qué pasó aquí?