La llorona del 16 de julio de 2020

TIKI, TAKE

El lío de armas pica y se extiende. Dice que ayer le cayeron a un exdirector del PAN, que después se convirtió en DAS, y le allanaron su casa también. Alguien comentando que encontraron unos rollitos de billetes grandes, pero no sabe si son de monopolio. ¡Joder, tío!

TREMENDA CANTINFLADA

En Ecuador tienen al expresidente Bucaram acusado de tráfico de armas nucleares y bacteriológicas, luego que le encontraron una pistola que le regaló el ejército cuando era presidente. Pretenden con eso impedir que vuelva a ser candidato. El juicio será el viernes. ¡Santa cachimba!

PANAMÁ SOLIDARIO

Y ayer el vicepresidente y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, presentó ante la Asamblea Nacional el anteproyecto de ley sobre el recorte de salario en el Estado, para financiar el plan Panamá Solidario.

EXONERACIÓN

Los decanos y directores de los centros universitarios, de la Unachi, le proponen al Consejo Administrativo la exoneración total de la matrícula para el segundo semestre 2020, debido a la crisis nacional causada por el bichito endemoniao. La mayoría de los hogares en la Altiva están golpeados económicamente. Que un bonito gesto, por parte de las autoridades universitarias, sería esta exoneración.

MARTILLO Y BAILE

Costa Rica está impulsando la estrategia del “martillo y el baile”, consistente en restringir actividades en áreas de mayor contagio y mantener la reapertura en aquellas donde hay menos casos y es menor el peligro de transmisión del nuevo coronavirus.

PELUDO, PELUDO

Por Tocumen la vaina está pa los tigres. Esta empresa privada, pero de propiedad estatal, ya no puede estirar más y anunció que se acogió a la suspensión temporal de los contratos. La medida será por 30 días prorrogables. No hablan de cantidad, pero a mí me dijeron que como 700. ¡Ay padre!

EL POLVITO

Si usted no tiene que salir, mejor quédese en casa, porque tiene dos vainas que puede coger. El bichito endemoniao o el polvito del Sahara. Según los reportes del Sinaproc, hoy es cuando más polvo habrá en el ambiente. ¡Pele el ojo!

PICADO

El que salió otra vez positivo con el bichito endemoniao es Bolsonaro, el hombre fuerte de Brasil que decía que era solo una gripecita. Y en Panamá, Marcos Castillero, presidente de la Asamblea, también resultó positivo. ¡Mi madre!

VACUNAS

Los rusos cantan victoria por su vacuna contra el bichito; los chinos ya prueban la suya en el ejército. Los gringos también están anunciando la suya. En un mes, habrá vacunas pa todo mundo, como van las vainas. ¡Más bien!

LE SALIÓ LA BRUJA

Un hombre de 19 años ahora quedó encerrado, porque el muy vivo quiso meter drogas en una docena de huevos. El ingenioso hombre picó cinco de los 12 huevos y vació su contenido. Luego los rellenó con marihuana e intentó introducir sus huevos a la cárcel de Santiago, la vaina fue que lo descubrieron y ahora él quedó también enchirolado. ¡Ataja!

MISIÓN CUMPLIDA

Por la embajada gringa, ayer despidieron al jefe de misión interino, Philip Laidlaw, quien ahora asumirá su nueva posición como consejero político para el Comando de Operaciones Especiales de EE.UU. en Florida. Como nuevo jefe interino de la embajada gringa en Panamá queda Stewart Tuttle, hasta la llegada de un nuevo embajador.

NI LOS GRANDES

Los 'hackers' están con las armas puestas y ayer 'hackearon' cuentas de Twitter de los grandes, personas y empresas. Dice que entre los 'hackeados' están el expresidente gringo Barack Obama; los multimillonarios Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Kanye West; el candidato presidencial Joe Biden; las empresas Apple, Uber, etc. ¡Mi madre!