La llorona del 29 de julio de 2020

SE MONSTROSEÓ

Alguien que sabe de qué habla, me asegura que la primera vez que Cachaza acudió a la fiscalía, la indagatoria terminó a eso de las 4:00 de la tarde. La vaina fue que lo tuvieron que meter a una oficina para que se calmara, porque se monstroseó feo, ya que no le gustó que le pusieran medida cautelar. “Soy un expresidente de la República. Métanme preso mejor...”, dice que gritaba y se fue poniendo rojito, rojito. Lo llevaron a una oficina para que se calmara. ¡Ajooooo!

CONVERSA CURIOSA

Ya que hablamos de Cachaza, dos niñas de noveno grado conversando sobre la noticia de su última comparecencia al Avesa. Una le dijo a la otra que veía el noticiero y salió una entrevista a Cachaza a su salida del Avesa y decía: “Yo siempre soy honesto con mi pueblo”, y que cuando el periodista le preguntó por su caso en Odebrecht, dijo: “Sin comentarios”. Las dos niñas soltaron la carcajada.

HASTA QUE SUDABA

Al que le salió bastante bien la vaina fue al Picuiro. El hombre fue imputado por supuesto tráfico internacional de armas y le quitaron el pasaporte, además que debe notificarse los 30 de cada mes. El hombre sudaba frío, temiendo que lo guardaban. ¡Cara...mbola!

PARLACEN

El Parlacen salió de su silencio cómodo y dejó la decisión de la juramentación de los hermanos a la bancada panameña. Dejó por fuera definir si tienen o no inmunidad. Hizo como Poncio. ¡Clase de organismo pa cobarde!

COMO ACEITE DE OLIVA

Los diputados de la comisión de Trabajo aprobaron el informe de la subcomisión del proyecto de ley No. 354, que establece medidas temporales de protección del empleo en las empresas afectadas por el coronavirus. Dicen que pasó como aceite de oliva.

AMPLÍEN EL HORARIO

Cheíto está ca...nsado de que los hombres solo tengan dos horas en dos días a la semana, para hacer sus trámites bancarios, y cuando llegan, la fila es para llorar. Que por favor amplíen el horario de atención, para que se puedan hacer más cosas.

SE LOS PISA

Alguien me cuenta que en una universidad privada hay casi medio centenar de enfermeras listas para trabajar, solo les tienen que entregar el diploma para que las nombren. La vaina es que el rector no quiere salir de su casa y no hacen el acto de graduación, sino hasta cuando salga el bloque 5. Le recomiendan que lo haga virtual, más cuando se necesitan estos angelitos.

OPORTUNO Y RELEVANTE

Me contaron que los que vienen con todo son los del Movimiento Alimentación Saludable de Panamá. Con eso de que la mayoría de los contagiados por el virus son los obesos, hipertensos y diabéticos, tienen a más de uno pensando en cómo resolver el problema.

OPORTUNO Y RELEVANTE II

Entre las medidas propuestas está lo del etiquetado frontal de los alimentos prenvasados. Una especie de semáforo que si es de color rojo significa no comer, o comprar bajo su propio riesgo. Pero después no diga que no se lo dijeron.

CABALLOS BERRACOS

Por Costa Rica descubrieron que una fórmula a base de anticuerpos de caballos bloquea la entrada del coronavirus. Como están las vainas, cuidado y descubren cómo usar esa fórmula equina para ayudar a los humanos. Entonces sí podremos decir que por nuestras venas corre sangre de caballo. ¡Ajoooo!