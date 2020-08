La llorona del 5 de agosto de 2020

NO SOY CACHAZA

Ayer circularon dos de las tres indagatorias a Cachaza. En una de ellas, la fiscal le preguntó si conocía a quién le dicen Cachaza y él dijo que no, pero que por los medios dicen que es él, cosa que niega rotundamente. ¡Cachaza dice que no es cachaza!

EL LOCO EN EL AVESA

Ya que andamos por el Avesa, ayer, repentinamente, se presentó El Loco a ver el expediente que se instruye y que tiene que ver con el culebrón brasileño. Dice que son puras denuncias políticas y que él se presentó voluntariamente, pero no renuncia al principio de especialidad. Ah, pero la fiscalía le metió la medida cautelar de impedimento de salida del país y notificación cada 15 días. ¡Ataja!

CASA POR CÁRCEL

Y como hablamos de expresidentes, al que le llegó la hora negra fue a Alvarito Uribe, el expresidente de Colombia. La Tremenda Corte de ese país le ordenó casa por cárcel. Uribe es acusado de “manipular testigos” de un hecho registrado en el año 2012 donde estaba involucrado el senador izquierdista Iván Cepeda y el hermano del expresidente, Santiago Uribe.

EL REY DOMINICANO

Por los lados de España, el rey emérito Juan Carlos de Borbón dejó la Madre Patria y tomó rumbo desconocido, hasta ayer que se dio a conocer que el hombre se fue a pasar la vida bien sabrosa en Quisqueya La Bella. ¡Ahora es El Rey Dominicano!

SABROSO

Dicen que el presidente vitalicio de una asociación de la entidad saludable se compró un carro con el dinero de los asociados. Quién así no, si no rinde informes, ni hace reuniones, además de ofrecerle aumentos a las funcionarias. ¡Ajooooo!

SE LA ENFILARON

Dicen que a la que le llegó la guillotina fue a la que apodan La Culebra Marina de la tierra de Mariano Rivera. Que ya al hombre del taburete le llegaron las fotos de ella caminando con Blandoncito, y las de Ruperta promoviendo pailazos contra el vice. Cuentan que los perredianos están que saltan de euforia. ¡Ataja!

¿COMO PA CUÁNDO?

Alguien me mandó esto: El anuncio de la apertura de la Ciudad Hospitalaria es una necesidad y se aplaude, pero la construcción del Hospital del Niño es una deuda que se ha estado esperando por más de 10 años. ¿Cómo pa cuándo?

RAYITO DE LUZ

El presidente argentino Alberto Fernández se mantuvo firme y logró un acuerdo con sus acreedores privados. Dice la noticia que “el martes, de madrugada, tras más de 30 horas de negociaciones ininterrumpidas, el Ministerio de Economía anunció la reestructuración de una deuda de 68 mil millones de dólares. Argentina pagará 54,8 dólares por cada 100 de deuda. El acuerdo supone para las arcas argentinas un ahorro cercano a los 30 mil millones de dólares en dos décadas”.

RUNRUNES

Alguien me mandó esto: “El ministro Alexander le dio un jalón de orejas a Lalo Flores por pagar salarios altos a sus allegados y no cumplir con gastos de inversiones. Por eso es que no quiere darle más plata”. ¡Santa cachimba!

COMO RAPIÑA

El BNP colocó en el mercado internacional mil millones de dólares en bonos, pero la oferta que recibió fue por cuatro mil 800 millones. La colocación es a 10 años, con una tasa de interés de 2.5%. Esto demuestra la confianza que hay en el mercado internacional, dijo el gerente del BNP, Javier Carrizo.

EL HISOPADO

El hisopado que se le practicó a la exsecre de Oydén provocó la suspensión de la audiencia de ayer, en la que está también acusado su hijo. Ahora el caso pasa para el 3 de septiembre. Este pleque, pleque de los fallos judiciales, sigue dando de qué hablar.