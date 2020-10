La llorona del 18 de octubre de 2020

MOVIENDO EL ESQUELETO

Ayer la gente del Loco Mayor movió el esqueleto fuerte porque quieren inscribir el partido Realizando Metas lo antes posible.

CABREO

Parece que la gente está enfadada con los billeteros. En algunas partes el billete de lotería lo venden a $1.50 el pedazo y en otros los chances lo casan con el one two. Desde marzo no juega la Loto, hasta hoy.

ALBOROTO

Dice que el Minsa hizo un operativo sorpresa por el Casco Viejo y detectó muchas anomalías en el cumplimiento de las medidas sanitarias para evitar el bichito endemonia'o. Lo más curioso es que se encontraron con la celebración de una boda que no contaba con el respectivo permiso. ¡Ataja!

ARRANQUE ACCIDENTADO

Por el Hipo Remón, las vainas no empezaron bien. Cuatro jinetes se accidentaron en unas pruebas, lo que obligó a suspender la cartilla de todo el fin de semana. Ahora los jinetes piden dos ambulancias bien equipadas y que reparen un hueco que hay en la pista. Uno de los jinetes lesionados está grave.

INCÓGNITA

Bolivia realiza elecciones generales hoy, las que se repiten un año después de los fallidos comicios que derivaron en una grave crisis en el país, con la incertidumbre de si servirán para reafirmar la democracia o desembocarán en una nueva convulsión. La gran incógnita no es si gana el MAS de Evo Morales; es si gana en primera vuelta.

EN GUERRA AVISADA...

El MICI advierte de una red de estafadores que se hacen pasar por representantes de financieras, e incluso están utilizando nombres muy similares a los de las financieras autorizadas, entre ellas, FinanCredit; SUFINANCIERA; CorpFinanciera Central Panamá y Corpfinanzas del País para ofrecer préstamos. ¡En guerra avisada no muere soldado!

BUENOS OPERATIVOS

Me mandan esto: “Los vecinos de las barriadas de San Antonio, Villa Lucre, Cerro Viento y Brisas, se alegran por los operativos de la poli y de otras entidades. Ya era tiempo. Algunos a huir y otros a ver qué hacen por servicios prestados. Los caminantes de media noche por dos carreras de Cerro Viento, es mejor que busquen otro wing. Los tienen chequeados. Lo mismo que a un par de Las Praderas”.

PRIVILEGIOS SOSPECHOSOS

Al gringo Salvaje Bill le rebajan la pena, ahora es pastor en la Nueva Joya. Se casó en la cárcel y es beneficiario de visita conyugal. Saca videos y selfies desde su celda y le hacen entrevistas. Comenta alguien que en Estados Unidos le hubieran aplicado cadena perpetua o pena de muerte y estuviera aislado pagando por las cinco inocentes victimas que ejecutó. ¡Ayúdanos Calderón!

EN CLAYTON

Alguien manda esto: “Actualmente, con la apertura, los administradores de la piscina de Clayton están desaparecidos, no hay acceso a los estacionamientos, todo se mantiene cerrado. La piscina es un abandono. Si es que quebraron, pida, al Gobierno que tome el control. Si no es que Ciudad de Saber corta la grama por lo menos, sería un potrero”.

FOSFORITO

Un caso de violencia familiar donde hay denuncias de consumo de drogas, tiene 20 meses paralizado en una Fiscalia de Delitos Familiares, en abierta violación a los tiempos legales. Los quejosos le están solicitando al procurador Ulloa, que ordene un impulso procesal y en consecuencia, la justicia haga su trabajo. Se dice que varias funcionarias, se depilan y maquillan en una clínica, de una de las partes. ¡Santo!