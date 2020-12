La llorona del 1 de diciembre de 2020

TIKI, TAKE

Se está formando un aquelarre en Cambio Democrático. Ayer la diputada Dalia Bernal dijo que su colega Yanibel va a buscar la Presidencia de la República a través del partido del Loco. Yanibel es diputada también por CD. ¡Ajoooo!

TIKI, TAKE II

Yanibel no esperó mucho, cuando anunciaba que no se va de CD, que no buscará la Presidencia de la República, que lo que sí hará es buscar la presidencia de CD, cargo que hoy ocupa Rómulo, aliado de Dalia Bernal. ¡Esto se pone bueno!

EN EL POTRO

Vivian de Torrijos fue electa representante ante el comité de la Organización de las Naciones Unidas sobre derechos de las personas con discapacidad. Dice que fue la quinta persona más votada. ¡Ajoooo!

SIGUEN LAS LLUVIAS

Y como si fuese poco lo que ha llovido este año, Sinaproc encendió las alertas, porque hay otro sistema de baja presión que nos trae más lluvias. Quédese quieto y mejor ande por la orillita.

DÍA DEL MAESTRO

Hoy se conmemora el Día del Maestro. A todos los educadores, salud, alegría y fuerza. Su trabajo es valioso, porque forman a los hombres y mujeres de mañana. ¡Buen trabajo!

AÑO ESCOLAR

Aún no se define lo relativo al año escolar 2021. Docentes y educadores que ven el tema, sí han hablado de que sea mixto, es decir, virtual y presencial.

BAJANDO LA GUARDIA

Parece que los hospitales tienen copadas las camas, así que mejor cuídese, porque si lo pica el bicho endemoniao, puede que no encuentre cama y termine en el cementerio.

MÁS CASOS

Dice el chino Lau que estamos teniendo más casos que los que tuvimos en los peores momentos de julio. La gente parece que está cogiendo la vaina a relajo y anda buscando que nos vuelvan a encerrar.

BILLETITO

Desde hoy, la Caja de Ahorros libera los ahorros de Navidad. Dice que son por lo menos 26 melones que pasan al bolsillo de los ahorristas. ¡Más bien!

RESPIRITO

Desde el Cajetón aprobaron la suspensión de multas por la presentación tardía de planillas. Esta medida le da oxígeno a varias empresas que están sufriendo por el mal momento. ¡Aplausos!

SIN ITBMS

Los empresarios están proponiendo al GobierNito que autorice las ventas sin ITBMS, a fin de estimular el comercio. ¡Solo por un ratito, sin irse con el gustito!

CON INSOMNIO

Dice que hay varias figuras de esas que siempre han participado de diálogos y dialoguitos que no duermen, porque no los llamaron al diálogo del Pacto del Bicentenario. ¡Chanfle!

TÍTULO DE PROPIEDAD

La gente de la Anati tiene planeado visitar a mil 736 familias de todo el país, como parte del programa “Tu Título en Casa” que llega a la puerta de los hogares beneficiados con este regalo en medio de las dificultades por la pandemia.