La llorona del 4 de diciembre de 2020

SUSPENDIDOS

Todo parece indicar que el GobierNito va a prorrogar los contratos suspendidos por seis meses más. Dice que las empresas no aguantan el batacazo. ¡Cara...mbola!

HASTA EL CUELLO

Los que están pegando el grito al cielo son los empresarios ligados al turismo. La vaina está tan delgadita, que en ese sector solo se ha reactivado el 25% de los contratos. Están que se ahorcan.

ESTÁ QUE BRINCA

Dice que Samira está que brinca, porque La Migra obtuvo una calificación de 100% en transparencia, tras los resultados del último monitoreo realizado por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai). ¡Ajoooo!

LOS VALIENTES

Dice que Clinton, Bush y Obama están en fila para ser los primeros en vacunarse contra el bichito endemoniao. Lo que quieren es dar confianza a la población gringa. ¿Y si quedan con los ojos viraos?

BILLETITO

El GobierNito suelta hoy 56,3 melones en concepto de décimo tercer mes para los empleados públicos. Este billetito sumado a los ahorros navideños, por lo menos pondrá plata a circular. ¡Más bien!

TERRIBLE

Las autoridades lograron identificar el cuerpo de una persona que fue hallada descuartizada en Chame. Se trata de un joven de 21 años. ¡Terrible!

A TODO METER

Acto académico de alto nivel fue la graduación de la Universidad Estatal de la Florida en nuestro país, con la participación de destacadas personalidades, encabezadas por el rector Carlos Langoni, y el excelente discurso de la exembajadora y diputada suplente Ana Irene Delgado. ¡Más bien!

LA LOTO

El 13 juega el sorteo de La Extraordinaria y Cheíto Castillo espera que igual que otros años, el 30 de diciembre juegue el Gordito. Dice que tiene una ruma de billetes del Gordito desde marzo, o sea, que han esperado 10 meses.

LA BURBUJA FAMILIAR

Mucha gente no entiende o no quiere entender lo que es la burbuja familiar. El chino Lao Cortés, lo ha explicado hasta el cansancio. Entonces, mano dura, para los que no entienden.

FIESTAS Y MÁS FIESTAS

Dice que en San Antonio, Cerro Viento, Villa Lucre, las fiestas sobran, chupaderas, casas llenas de gente de todo tipo y marca, superando el toque de queda de las 11:00 de la noche. Y qué decir de los rituales de santería en Cerro Viento, toditos vestidos de blanco.

RONDAS QUE NO SIRVEN

Lo curioso es que los tongos en sus sedanes, pasan por las calles principales pero no entran a las calles aledañas donde están las fiestas. ¡Pónganse pilas o me hacen cien ranitas!

VA PORQUE VA

Me dicen que en la nueva locura del Loco se formó una serie de recriminaciones por la marcha del miércoles. Dicen que le advirtieron a Camacho no realizar la marcha, pero eso fue de su forro.

VA PORQUE VA II

Dice que hasta la propia Marta le dijo que no hiciera la marcha, pero no le hizo caso. Ahora que le salieron los payasos, no faltaron los “te lo dije”. ¡Santa cachimba!