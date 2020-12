La llorona del 24 de diciembre de 2020

ENTRENÁNDOSE

Dice que ya viene la vacuna contra el bichito endemoniao. Que en estos momentos se entrena el personal sobre el manejo de esta vacuna y la forma de usarla, para estar claritos a la hora de la verdad.

LISTOS

El hospital de campaña de San Miguelito ya está listo para usarse. Este hospital se utilizará para pacientes moderados. Para las próximas semanas se espera un aumento de casos. ¡Mi madre!

JODIDO

El que está en la cuerda floja es el cantante mexicano Armando Manzanero. Al hombre, que fue picado por el bichito endemoniao, han tenido que intubarlo, porque la situación es crítica.

BANDERA ROJA

El Sinaproc colocó en las playas y ríos del país la bandera roja, como señal de prohibición de uso. La prohibición es desde ya, hasta el 4 de enero. ¡Ajoooo!

PA LA CASA

El que pasa esta Navidad en casa es el exdirector del PAN Rafael Guardia, a quien le conmutaron la pena por estudios. ¡Más bien!

MÁS BERRACA

Por Inglaterra ahora descubrieron una segunda variante del bichito endemoniao y parece que es mucho más contagiosa que la primera variante, que a su vez es 70% más contagiosa que el bichito original. ¡Mi madre!

DE RIPLEY

Por Turquía detuvieron a un hombre que viajó desde Colombia y en su maleta llevaba unos retratos de Maradona. Dentro de los retratos encontraron casi tres kilos de blanca nieve. ¡Chanfle!

NI PAL DUEÑO

Ayer me enteré que uno de los dueños de un hospital yeyé fue picado por el bichito endemoniao y lo llevaron de urgencia, pero sorpresa: ¡No había cama ni pa él!

NUEVOS INTEGRANTES

Por los lados del Pacto del Bicentenario, caras nuevas se han sumado al consejo conjultivo. Melva de Goodin, Sandra Montero, Carmen Patiño, Esther Faskha, Aimeé Sentmat, Idalides Calderón, Sherryl Girón. También se sumó Guillermo Villarreal.

JODEDERA

Alguien me manda esta pregunta: ¿Quién será el interesado en hacer ver que el chino Lau no quiere ponerse la vacuna? Ayer dejó claro que será de los primeros junto al equipo de salud. Dice que mejor dejen la envidia. ¡Ajooooo!

AYÚDAME, CALDERÓN

Por allí dicen que en el Ministerio de Ambiente, por ahorrarse unos reales, cancelaron la licencia de Office y los funcionarios están trabajando con herramientas de 1900 no me acuerdo. ¿Teletrabajo para qué, si las herramientas no se ven? ¡Ayúdame, Calderón!

ENCHIROLADOS

Tres taxistas quedaron enchirolados, acusados de tráfico internacional de personas. Dice que intentaban sacar del país a 16 personas, varias de ellas haitianos y algunos menores de edad.

CUESTA ABAJO

Los que parecen que van a cerrar el año muy, pero muy mal, son los de la industria aérea. Se estima que las pérdidas serán por el orden de los $118 mil millones. ¡Santo!

CANSADOS

En el hospital Santo Tomás hay un lío más grande que el creado por el bichito endemoniao. Dice que hay un representante de los clubes cívicos que tiene a los médicos echando chispas y que es mejor que ni vuelva con sus altanerías, porque le van a inyectar cloroformo. ¡Ataja!