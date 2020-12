La llorona del 27 de diciembre de 2020

TRISTE

La lucha contra el bichito endemoniao continúa en todo el mundo. Sin embargo, el virus es letal y en Panamá le ha costado la vida a siete enfermeras. La séptima murió ayer. ¡Muy triste!

GADEJO

Si aquí llueve, en México no escampa. Llegó la vacuna y le pusieron la primera dosis a una enfermera. Se formó una ponchera, porque dice que se la aplicaron en el brazo derecho y no en el izquierdo, como si hubiese alguna diferencia. ¡Habrase visto!

LISTAS Y FIRMES

Dice que ya hay entrenadas mil enfermeras en Panamá, listas y firmes, para el proceso de vacunación masivo en todo el país. No es igual que las vacunas convencionales, por eso estas enfermeras fueron entrenadas con ese propósito.

EL CALETO

Por Curundú, luego de la balacera que dejó seis heridos, la Policía tiene montados varios operativos. En uno de ellos descubrió un caleto harto en droga y equipo de comunicación. ¡Chanfle!

FRENTE FRÍO

Dice Etesa que estamos a merced de un frente frío, que nos afectará con lluvias y oleajes fuertes. Que esto será hasta hoy, 27 de diciembre.

AL FILO DE LA NAVAJA

En todo el país hay 473 jueces de paz, pero solo 289 son permanentes. Hay 146 cuyo cargo es interino y usted sabe cómo se corta el bacalao. ¡Arreglen eso!

TODO LISTO

Viene el año 2021 y la gente no se detiene con ganas de pasar página. Dice que todo está listo para el Panamá Jazz Festival, que será virtual, del 13 al 23 de enero.

SOBREVIVIENDO

Dice que la gente del Decameron tuvo que recurrir al mercado para obtener 200 melones a fin de sobrevivir a la pandemia. ¡La vaina está peluda, peluda!

SE NOS FUE EL GALLO

El salsero Tito Rojas se nos fue. Allá en el cielo va a dedicarle sus hermosas melodías a los ángeles del Señor. Y fue profético: “Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo, no me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo...”. ¡Así cantaba!

CURIOSIDADES

Una encuesta de Acierto.com calculó que Santa recorre el mundo entregando regalos en solo 32 horas, un tiempo récord si tenemos en cuenta que debe recorrer hasta 510 millones de kilómetros y que sitúa la velocidad media de su trineo en los 10.703.437 km/h.

CURIOSIDADES II

Pero, ¿qué ocurriría si tuviera que entregar sus presentes en auto? Según el último estudio realizado por Acierto.com, Santa debería destinar hasta 743 años para completar el recorrido y, además, solo en gasolina gastaría unos $40 millones. ¿Y cómo sería el paso del ratón Pérez?

MEJOR CORRA

Dicen las estadísticas que las enfermedades coronarias, del grupo de las enfermedades no transmisibles, son las más comunes. En Panamá hay 80 mil personas con estos problemas. Mejor se cuidan, porque se pueden prevenir en 50% de los casos. ¡Empiece a correr!