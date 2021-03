La llorona del 12 de marzo de 2021

POR POQUITO

El que estuvo a un tris de la boca del lobo fue el HermaNito, quien iba muy tranquilo hacia su finca en La Mitra y pretendieron secuestrarlo. La vaina es que los organismos de seguridad actuaron rápido e impidieron la captura. Hay cinco detenidos, cuatro hombres y una mujer. ¡Mi madre!

CONSTITUYENTE

Ayer salió el primer grupo pro constituyente y dice que van al ruedo a conseguir las 600 mil firmas que se requieren pa rifársela. ¡Ajoooo!

VOY POR 150 MIL

Me cuenta alguien que sabe, que Rómulo, Carlos Ernesto Ramírez, Lombana y Blandón van a recoger firmas pa la constituyente. Que como son 4, cada uno va a buscar 150 mil firmas y con el nuevo decreto del TE, luego unen las firmas y boom, completan la vaina. ¡Sabíos!

AGUAITADITO

Pero otro que también sabe, dice que ni se afilen con esa apuesta, porque le van a meter una demanda de inconstitucionalidad al decreto suma firmas, porque si eso es así, también pueden unirse las firmas de adherentes para inscribir un partido. ¡Ataja!

EM...FADADOS

La Asociación de Universidades Particulares de Panamá rechaza el proyecto de ley 508, porque dice que afecta la calidad académica y estabilidad económica. Indica que obligar a dar un descuento del 20% al 30%, causará el cierre de varias instituciones de educación superior.

REALIZÓ SU META

El Loco ya tiene partido. Ayer fue el congreso constitutivo final y cumplió con toda la formalidad. Justo ayer también cumplió 69 años.

EL LLAMADO

En su discurso, dice que va por la vuelta a meter plata en el bolsillo a la gente, que él sí sabe crear trabajo. Que va a hacer megaobras y que no descarta ninguna alianza, sea con quien sea. ¡Cara...mbola!

UNA BARBARIDAD MÁS

El aumento de la gasolina en plena pandemia, dice alguien, no contribuye para nada a la reactivación económica. Que algún control debe haber para frenar esa locura. Que hay que revisar si esa actividad no está llena de avivatos. ¡Mejeto!

NO ES LA ÚNICA

Comenta alguien que Crispianita no es la única que siendo buena estudiante, no ha superado el puntaje exigido por el examen Made in USA. Que Mendoza explique cuántos estudiantes no han podido ingresar al internado.

CIERRE DE VÍA

El Metro de Panamá informa que mañana, desde las 7:00 p.m. a las 5:00 a.m. del domingo 14 de marzo, se cerrarán los cuatros carriles de la Ave. Domingo Díaz a la altura del Inadeh (en ambas direcciones) por montaje de la pasarela o puente peatonal de la estación ITSE, del proyecto ramal de la línea 2.

OJO PELAO

Mientras que varios países de Europa han decidido suspender la vacuna de AstraZeneca, por unas vainas que han visto al aplicarla, el Gobierno británico defendió la vacuna, calificándola de “segura” y “eficaz”. A ver, ¿tú te la pones?

AL POTRO

El reconocido periodista y propietario de la radioemisora Omega Stereo, Guillermo Antonio Adames, fue elegido presidente del Consejo Nacional de Periodismo. Adames fue escogido de forma unánime y estará al frente de este gremio por segunda ocasión.