La llorona del 15 de mayo de 2021

LA PUJA

Dice que hay un grupo de empresarios que quiere hacerse de la concesión de Martano en Colón, que es a gas, para ubicar esos 300 megas en hidro de pasada. Lo que no quieren es que se les acabe la teta de la energía a precio alto a costa del bolsillo de los panameños.

PRESIÓN

Dicen que en este momento mantienen una presión fuerte hacia el GobierNito, para que le quite la concesión a los chinos y que ellos la puedan tener. El lío ahora es si Nito está hecho de leche condensada o no, con el tema de la energía eléctrica. ¡Mafia es lo que no se quiere!

QUE ARDE

Por los lados del PRD, empezó el despelote por el control del partido. Por un lado está Peter Michael echando toda clase de rayos y centellas contra el GobierNito y, por el otro, los CDN que están pidiendo la cabeza de Peter Michael. ¡Ataja!

CONVULSIÓN POLÍTICA

Parece que el terremoto político está en pleno apogeo. Hay ponchera dentro de Cambio Democrático, en el Revolucionario Democrático y en el Molirena. En todos, la pelea es por el control del partido. ¡Santa cachimba!

CORRECAMINO

Los que saben me dicen que en la Autoridad Marítima la cosa está que arde por la próxima licitación del astillero. Hay amigos con beneficio, primos y un ungido, y nadie come cuentos de hadas... ¡Cara...mbola!

LA BRITÁNICA

Dice que ya hay 30 mil confirmados para la primera dosis de la vacuna británica AstraZeneca. Los que se vacunaron con el primer lote, ya van a recibir su segunda dosis a partir del lunes.

PELEN EL OJO

Dice que la gente del Metro y de Mi Bus va a ser muy estricta a partir del lunes 17 de mayo. Quien no use su mascarilla y su pantalla facial, no va. Así que usted mejor que tome nota, porque puede pasar un mal rato. ¡En guerra avisada…!

¿Y EL GORDITO?

Hay un revulú con el Gordito pasado. Dicen que se lo ganó alguien de Veraguas, luego dicen que es una mujer. Que ya se cobró el Gordito por un millón cuatro mil rúcanos. También dicen que no se ha cobrado aún. ¿Cuál es la vaina?

VAN CON TODO

La gente de Coleche se metió la mano al bolsillo y va a invertir 10 melones en la construcción de una nueva planta de alimentos concentrados y una planta solar. Será en la comunidad de Pedregalito, distrito de Boquerón, provincia de Chiriquí. ¡Más bien!

HASTA LUEGO

Con gran dolor, amigos y familiares despidieron al doctor Nicolás Martínez, quien si bien superó la covid-19, las secuelas le produjeron dos ataques cardíacos que no resistió. Un panameño de gran valía, que ayudó muchísimo a llevar salud a la comunidad de Arraiján. ¡Hasta luego, amigo!

DARIÉN

Nació en plena selva y le pusieron de nombre Darién. Ya cumplió dos años y sus padres cubanos no han podido cumplir con el “sueño americano”. Siguen la travesía, larga y agotadora, mientras Darién está fuerte y saludable, y es panameño. ¡Mi madre!