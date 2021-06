La llorona del 2 de junio de 2021

LLAMARADA DE CAPULLO

Más fue el jaloneo por el uso del teatro Balboa para la audiencia en el caso Lava Jato, que lo que duró el acto. La audiencia se pospuso para el 22 de marzo del otro año, ya que dos abogados de la defensa presentaron excusa médica. ¡Santo cielo!

ALÓ, POLICÍA

De una tuitera: “...Tengan muchísimo cuidado cuando corren en las mañanas, especial en cinta 3. Dos “corredores” me asaltaron a las 6:00 a.m. y me robaron. Ya me comentaron que desde la semana pasada van cuatro robos así. Be careful, please. Vayan súper atentos a todos lados”.

LA ENTREVISTA

Mañana, 'Radio Panamá' y 'La Estrella' entrevistarán al expresidente colombiano Álvaro Uribe. Adelita Coriat y Edwin Cabrera abordarán el tema “Protestas en Colombia, una mirada desde Panamá”. Será a las 8:00 de la mañana, en el dial 94.5 FM y nuestras redes sociales.

REPUNTE

La que va viento en popa es la Zona Libre de Colón, que hasta abril ha crecido un 26%. Parece que se avecina un auge en el movimiento comercial, luego de la debacle de 2020, cuya caída fue de 20%. ¡Santa cachimba!

DE LA RED

Roberto Ruiz Díaz tuiteó: “Caso Odebretch no imputa a abogados porque era su función hacer sociedades... caso Lava Jato sí persigue a abogados por hacer sociedades. @PGN_PANAMÁ debe definirse. Y @OJudicialPanamá poner atención a esas situaciones”.

EL EXPERTO

A propósito de PPC, alguien escribe: “Me dicen los desconfiados que cuando a Alberto Alemán Zubieta le tocó revisar el contrato de la ampliación, no revisó tan bien las condiciones y pagamos con millones las consecuencias. ¿Será que ahora sí es el experto en contrataciones?

EL EXPERTO II

Y agrega: “Cuando le tocó renunciar por la contratación en el Canal de una cercana empresa familiar, porque iba en consorcio con la que ganó el contrato de ampliación, nadie protestó, pero él es el experto moral. Se preguntan: ¿para quién trabaja ahora?”. ¡Trágame tierra!

ENERGÍA

Ya que andamos hablando de contratos, la generación a base de gas le dará un respiro a los consumidores. Nito ayer anunció el nuevo esquema y la sustancial rebaja de la energía eléctrica. Hay varios generadores que se llenaron los bolsillos que ahora están chillando. ¡Ataja!

BICHO SUELTO

Por allí leí que en San Francisco hay 12 casos de la variante inglesa del bichito endemoniao. Que hay 7 de la variante de Brasil y 5 de la variante india; de esos, 4 llegaron a través de un barco como agentes de mar, y 1 por Tocumen. ¡Ay padre!

LA PRUEBA DEL IMÁN

Una de las vainas más absurda que han inventado para atacar la vacuna, es la prueba del imán. Inventan que te ponen una sustancia radiactiva que se queda en el área de la vacuna y hay médicos acá que promueven esa ponchera. Dice que si presionas un real en la piel, se te pega igual. ¡Ataja!

QUE ALGUIEN EXPLIQUE

Circula un videíto donde se muestra una fila de metrobuses, pero un filón, que según el narrador del video, todos están dañados, y esa es la razón por la que escasean los buses en las paradas. ¿Santa Bárbara bendita!

MADOFF CRIOLLO

El tristemente célebre “Bernie Madoff panameño” sigue siendo señalado en más procesos penales. A las más de 20 querellas que le tienen sus paisanos hebreos, se le suma ahora una por blanqueo. Dicen que no lo salva ni el rabino. ¡Mi madre!