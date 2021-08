La llorona del 22 de agosto de 2021

INFORMACIÓN RESTRINGIDA

Dice la gente del GobierNito que la información de acceso restringido lo mandata la misma ley de Transparencia de 2002. Que ellos no están haciendo otra cosa que lo que han hecho otros gobiernos pasado. ¡Ajooo!

INFORMACIÓN RESTRINGIDA II

Que esa ley establece cuál es la información considerada como de acceso restringido y que la resolución #71 del pasado 4 de agosto, se suscribió en apego irrestricto a la Ley de Transparencia que rige en el país desde 2002.

CON LUPA

Y como si el caso Labrador fuese poco, la Caja de Seguro Social informó que investiga a colaboradores que figuraban como directivos en 2020 en una empresa que suministró insumos de laboratorio. ¡Mejeto!

PIQUI, PIQUI

Y a propósito de esta investigación, la empresa JERS Medical Panamá Inc., mandó a decir que se ganó la licitación en buena lid. Que el tipo ese que achacan el conflicto de interés, es alguien que no tenía relación alguna con la licitación ni ejercía mando y jurisdicción en la Caja. Que no inventen chivos, donde no los hay. ¡Ataja!

LO QUE NEGOCIAN

Dice que el GobierNito, con el tema minero, negocia con Minera Panamá, la reestructuración del esquema de regalías y la eliminación de exoneraciones a favor de la empresa.

A LA ESPERA

Y desde Minera Panamá informan que la negociación no ha arrancado aún, pero están listos para eso. Que la idea es lograr un acuerdo que sea ganar-ganar.

EL MARIGUANERO

Por los lados de Chicá de Chame, en un área conocida como Chicago, la fiscalía de drogas le cayó de imprevisto a una residencia, donde unos avivatos tenían un cultivo que era como su vaquita lechera. Eso sí, no agarraron a los “agricultores”.

SE LE FORMÓ

Y el Macrón francés lo inauguraron este sábado con otra manifestación contra la necesidad de tener el certificado sanitario para buena parte de las actividades de la vida social, percibida en la práctica como una obligación de vacunarse. ¡Santa cachimba!

LO QUE FALTABA

Por lo menos, cuatro camiones fletados de ayuda humanitaria de Food For The Poors, fueron saqueados en Haití. La ayuda era para distribuirla a los afectados por el terremoto pasado que causó cientos de muertos y dejó cuantiosos heridos y daños materiales en ese país.

COMENTARIOS

Alguien me manda esto: “Los políticos llegan a la comarca y les aconsejan cerrar, ya que según ellos (políticos), han hecho de todo y gobierno no les hace caso; son grupos organizados que hasta les pagan por asistir a esos cierres, después los políticos locales llegan y dan la cara si todo sale bien, lo mismo fue la protesta anti vacunas en la Corte, trajeron gente de Colón a protestar, gente que está lista para eso...”.