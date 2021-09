La llorona del 1 de septiembre de 2021

BAJE LAS REVOLUCIONES

Dice que una profe de la U le puso a hacer ensayos a sus estudiantes y la terminaron acusando en el decanato. A la profe le dijeron que tenía que bajar las revoluciones y coger las cosas más suave. ¡Santa Bárbara bendita!

DÍA DE FALLOS

El Segundo Tribunal Superior de Justicia declaró la nulidad absoluta y ordenó el archivo del sumario seguido a Mayer Mizrachi. Este mismo tribunal también falló contra la fiscalía séptima anticorrupción, por violar el debido proceso en el caso seguido a Ramsés Owens, Gabriel Btesh, entre otros, denunciado por la Superintendencia de Valores.

VAINAS RARAS

Ayer en la presentación virtual del documental Arnulfo Arias del Tribunal Electoral cayeron los hackers y tumbaron el acto. Parece que las fuerzas esotéricas fueron muchas a esa hora. El TE definirá nueva fecha. ¡Santo!

A LO CALLADITO

Dice que los afganos mejor acomodados están buscando dónde ubicarse. Varios países han manifestado su intención de recibir refugiados, El Loco twiteó que aquí llegaron a Tocumen lo calladito 30 afganos. ¿Será verdad?

NUEVA COLONIA

Y así como afganos mejor acomodados buscan países no tan caros, pero que les proporcione una calidad de vida bastante buena, poco a poco está creciendo en Panamá la colonia de sudafricanos blancos. Muchos de ellos están por el área de playa, viviendo de lo más felices.

MINERÍA

Hoy será la instalación de la mesa de negociación del nuevo contrato entre el Estado Panameño y la empresa Minera Panamá. Será a las 10 de la mañana en el hotel Miramar Intercontinental.

BIEN UNIFORMADOS

Y los talibanes tomaron el control total del aeropuerto de Kabul y estaban muy bien uniformaditos, con la vestimenta que dejó atrás el ejército de Estados Unidos. Nada de los atuendos tradicionales, sino con camisas y pantalones de camuflaje y botas, además de los fusiles gringos. ¡Ajoooo!

NOTAS DEL FÚTBOL

Y mientras la Sele da sus últimos toques con miras al partido contra Costa Rica mañana, en el inicio de la octagonal rumbo a Catar, el defensa panameño Andrés Andrade pasó a formar parte de las filas del Arminia Bielefeld de la primera división del fútbol alemán. ¡Más bien!

JODIDOS

Dice Jaime Abad, que desde hace años expertos independientes e internacionales, advirtieron que Panamá estaba subiendo la misma vía del ferrocarril que subió México respecto al narcotráfico, pero pese a ello, no se tomaron medidas. ¡Cara...mbola!

PRONÓSTICO

América Latina y el Caribe crecerá 5.9 por ciento en 2021, reflejando un arrastre estadístico que se modera a 2.9 por ciento en 2022. Este es el nuevo informe anual de la CEPAL y advierte que la crisis ha agudizado los problemas estructurales de la región, lo que proyecta una desaceleración para el próximo año.

AGUA PARA TODOS

Esa tubería no es que va a una sola residencia. Es un ramal del anillo hidráulico que se está construyendo. Esa tubería todavía no tiene agua, porque no se ha construido el bombeo en el cruce de El Peñón. Esa tubería es para beneficiar a toda la comunidad cuando esté listo.

PELA EL OJO

Alguien me manda esto: "Hay una empresa de a dedo que se dedica al mantenimiento de áreas verdes del Canal, y que lleva años con un contrato de a dedo que suma más de 30 melones. Catín pela el ojo".