La llorona del 4 de enero de 2022

MATRIARCADO

Y como lo habíamos dicho, ayer tomaron posesión las magistradas Cheng-Chen y de inmediato llegó la era del matriarcado. María Eugenia fue elegida presidenta de la Tremenda Corte. ¡Ajoooo!

LA NUEVA DIRECTIVA

Acompañan a María Eugenia, Olmedo como presidente de la Sala Civil y vicepresidente de la Tremenda Corte, y Pepito es el nuevo presidente de la Sala Tercera.

EL VOTO BLANCO

Pero María Eugenia no tuvo los nueve votos. Hubo un voto en blanco y un magistrado, Ayú, que no acudió a la votación. Dice que María Eugenia, con los 15 melones que le dio Nito, va a someter a concurso los cargos en el SPA, cuya mayoría fue nombrada por Ayú. ¡Ahora entiendo por qué no asistió ayer!

MALTRATO INFANTIL

Dice el ministro de Salud que el no vacunar a un niño contra el bichito endemoniao puede ser considerado como “maltrato infantil”. ¡Santo padre!

VACUNACIÓN

Hay muchas quejas por la vacunación. Gente que acude a los sitios indicados, pero luego tiene que aguantar mucho tiempo esperando que los puyen. Que hay que volver a la técnica de Speedy González, que fue efectiva y les ganó muchos aplausos.

BUSCÁNDOLA

Dice la gente del Fondo de Promoción Internacional (Promtur) que tiene activas 90 postulaciones para ver si somos sede de convenciones internacionales. Que la vaina es mover el esqueleto y atraer grandes eventos turísticos para mover la economía. ¡Más bien!

SE NOS FUE 'RAFA'

La familia periodística lamenta profundamente la muerte del colega Rafael Rodríguez, quien por muchos años fuera parte del grupo de reporteros de El Siglo y La Estrella de Panamá. 'Rafa', un especialista en la cobertura de noticias judiciales, se graduó de abogado el pasado año, mientras ejercía sus funciones periodísticas en la Dirección de Comunicación del Ministerio de Seguridad Pública. Extrañaremos su afable trato y disposición siempre positiva. ¡Paz a su alma!

PLAYAS SUCIAS

La gente exige acceso gratuito a playas, ríos y balnearios, pero no tiene conciencia del daño que causa al dejar la basura desperdigada en la arena. Un ejemplo es el chiquero en que quedó convertida playa Venao, después del fin de semana de Año Nuevo. Es una de dos cosas: o las personas son inconscientes con la disposición de sus desperdicios, o a nadie le importa la contaminación.

MUY BIEN

Dice que la gente del Sistema Bancario Nacional celebra con champaña, porque la cartera de préstamos nuevos alcanzó un saldo de 15 mil 959.9 melones, lo que representa un incremento de 17%, comparado con el mismo período del año anterior. ¡Aplausos!

APROVECHEN

La Senacyt convocó el concurso de becas para estudiantes interesados en carreras relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación. ¡A aprovechar la oportunidad!

PROFESIONES LIBERALES

Dice Publio que todo el tejemaneje con los impuestos y la vaina del facturador electrónico, que él no está aplicando ninguna medida nueva, sino que esto ya estaba contemplado en la norma desde 1976. ¡Santa cachimba!

PICADO

Ahora que el que ca Brea pretendía retomar la presidencia del Picanto, ómicron le dañó temporalmente la fiesta de reingreso. Cuidado y se lo pega a su archi amigo. ¡Ataja!

ENYARDADOS

Me dicen que a una televisora le enyardaron 200 mil rúcanos de indemnización por una renuncia justificada. ¡Santa Bárbara bendita!