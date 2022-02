La llorona del 18 de febrero de 2022

LA BOMBAZA

Ayer estuvo donde Ñito Adames, la ex diputada La Bombaza y dijo que Blandoncito, en lugar de aceptarle la vice a Rómulo en 2019, los mandó a pedir el voto para Lombana. ¡Santo cielo!

LA BOMBAZA II

Que Blandoncito era de la idea que Lombana le restaba votos al PRD y fue todo lo contrario. Al que le restó votos fue a él mismo y al partido Panameñista. ¡Cara...mbola!

PARA ACLARAR

Desde Justo & Bueno nos aclaran que “un Bolo panameño" no tiene nada que ver con la nueva inversión que han recibido para abrir las tiendas. Son inversionistas internacionales y las estanterías se están llenando poco a poco. ¡Ajoooo!

DEL BAÚL

Me mandaron una carta, en la que en 2018, la Embajada de Francia pidió al Ministro de Salud, que una millonaria licitación no le fuera otorgada al proponente más barato, sino a un distribuidor “exclusivo” con el precio más alto. ¡Joder tío!

DEL PICANTO

En una reunión en Chitre los miembros del Picanto le pidieron a la directiva nacional que cesen las peleas y superen las diferencias personales para poder trabajar en busca de membresia y candidatos y aprovecharon para pedirle a los Rubio's que se reinscriban en el partido. ¡Ajoooo!

TREMENDO LÍO

Uno de los clubes de la LPF está pasando un momento crítico. Los jugadores no entrenan porque les deben su salario, y ahora, Sir Gary Stempel dijo "no way", porque tampoco le han pagado. Lo más triste es que el club en cuestión tiene al presidente de la Fepafut como uno de sus directivos.

TREMENDO LÍO II

Caso similar al del Universitario de Coclé, fue el del Chorrillo FC... y adivinen, en ese problema también estaba metido el mandamás del fútbol panameño. Lo que se sabe del asunto es por publicaciones en redes sociales. A las puertas de una clasificación mundialista, estas cosas no deben suceder en el deporte panameño.

INICIATIVA

Las que volvieron a la cancha fueron las niñas de "Golerinas", un proyecto deportivo que la pandemia detuvo, pero no mató. La entusiasta Mónica Franco tiene nuevamente la sana tarea de descubrir el talento del balompié femenino nacional. Un gran poroto para ella.

YA ERA TIEMPO

Endurecer las sanciones para aquellos conductores sorprendidos manejando borrachos es una medida necesaria. Una persona en estado etílico y manejando es un asesino en potencia. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas de la DNOT. Espero respuesta en la Asamblea.

SIGUE LA PUGNA

Ayer, Kayra le tiró su dardo a Walkiria, con eso de que se la pasa taquillando porque quiere ser diputada principal en el 2024. Lo cierto es que cuando los dimes y diretes políticos se entrometen en lo que debe ser una cuestión seria y preocupante, como las esterilizaciones supuestamente forzadas, se desvirtúa el objetivo de lo que se busca.

NO HACEN CASO

Me sigue sorprendiendo que muchos usuarios del Metro y el Metrobús sigan tomando el transporte sin la pantalla facial. Ya hasta llevan lentes oscuros, y en otros casos, usan los de lectura. La pandemia no se ha ido, y en cualquier momento sale otra variante mutante y arruina los planes de salir de esta vaina.

DE VISITA

El que llegó de visita fue el príncipe de Akwamu, Ghana, Anthony Bart -Appiah, quien está promoviendo la hermandad entre los pueblos. El príncipe mostró mucho interés en el funcionamiento de la Asamblea Nacional. Crispiano lo recibió con los brazos abiertos.