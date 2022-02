La llorona del 20 de febrero de 2022

TRAGEDIA

Cuatro niños, los hermanitos Bonilla, de 2, 4, 6 y 8 años de edad, murieron mientras dormían, luego que un incendio consumiera su vivienda ubicada en Río Duque de Buena Vista en la provincia de Colón. ¡Dios los reciba en su Gloria!

PRIORIDAD

Dice Nito que no va a andar con paños tibios. Que el asunto del alto costo de los medicamentos es un asunto prioritario para resolver este 2022. ¡Ajoooo!

RIPOSTA

Del General Paredes sobre el artículo de Richard Morales “Hacia una real agenda anti corrupción”: “Nos llama la atención en ningún tramo de su extenso escrito, el Dr. Morales cita o se refiere a lo fundamental que adolece o aqueja nuestra sociedad... cultura cívica y el valor y respeto a nuestra constitución,...”

RIPOSTA II

Y agrega: "...como además una educación sólida: ejemplos a estudiar, Finlandia, Dinamarca, Noruega. Tampoco observamos en el bisnieto de uno de nuestros próceres, don Eusebio A. Morales, ninguna devoción hacia la recomendación de fortalecer nuestra democracia, en el reimpulso y depuración de la República a partir del 2024”.

NADA DE NADA

Dice el Minsa que no hay evidencia de esterilizaciones forzadas en El Silencio de Bocas del Toro, como lo señaló una diputada. ¡Ajoooo!

ATREVIDO

Me mandan a decir que un tal Orellana, anda diciendo que las intenciones de un banco, es quitarle todos los negocios, casas y autos, a cualquier panameño que se atrase un día. Pero que a los chamos, pide que no los toquen. A los panameños, aunque no conozca a los clientes, por solo se panameño, que le bajen el hacha. ¿Cómo es eso?

CONVERSATORIO

El doctor Carlos Guevara Mann, quien preside la Sociedad Bolivariana de Panamá, llevará a cabo una sesión cívica y cultural, el jueves 24 de febrero, a las 5:00 PM, en el Convento de la Concepción, Panamá Viejo. Se reflexionará sobre constitucionalismo republicano y sus implicaciones para nuestro país.

BAUTIZOS INVÁLIDOS

El cura Andrés Arango bautizó a miles de personas desde 1998 a junio 17 de 2021 y ahora todos esos bautizos son inválidos y se ha formado un corre-corre. ¿Y esa vaina?

BAUTIZOS INVÁLIDOS II

Dice Efe que sacerdote latino vive un calvario en Arizona tratando de ubicar y rebautizar a “miles” de fieles a los que impartió el sacramento de forma errónea al usar “nosotros” en vez de “yo”. ¡Ay padre!

CABREO

Por Coronado, me dicen que ya no es vida, porque han cambiado la seguridad en garita e incomoda a los visitantes. Que amenazan y toman foto de placas. ¿Cómo es eso?

HASTA LUEGO

El que se nos adelantó y fue al encuentro con el Señor fue el ingeniero Ovidio Díaz. Fueron 103 años bien vividos. ¡Hasta luego!

TAMBORES DE GUERRA

La OTAN ve que Rusia prepara un inminente ataque a Ucrania. De hecho, ya en Ucrania se están tirando balas en algunas áreas, mientras que los rusos hacen ejercicios militares y prueban poderosos misiles. ¡Santa cachimba!