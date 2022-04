La llorona del 9 de abril de 2022

CONGOLANDIA

Me mandan esto: Thomas Mayne, del prestigioso 'think thank' Chatam House, expuso en un seminario las razones por las cuales “Londres es la capital del lavado de dinero del mundo”. ¿Y Gafi hace o dice algo? Nada. ¡Allá sí anda contando ovejitas!

CON LACITO

Dice que en los próximos días el Gobierno de Colombia extraditará a Estados Unidos al capo del narcotráfico “Otoniel”, quien lideraba el poderoso cartel del Golfo. Lo van a empaquetar con lacito y todo. ¡Ajoooo!

A LA CHIROLA

La Policía Nacional tuvo que realizar el desalojo de la vía en Clayton, cerrada todos los paños por protestantes. Esto provocó un gran tranque vehicular, ya que coincidió con la salida de las escuelas. Muchas madres y padres de familia preocupados por sus hijos, ya que no podían llegar a los planteles educativos por el cierre de la vía.

MÁS SABE EL DIABLO POR VIEJO...

Del general Paredes: “Querer desarrollar nuestro país discriminando a los que nacimos antes, es un grave error o imitación tirana del 'bukelismo'. Pueblo somos todos, incluyendo a muchísimos jóvenes octogenarios, dispuestos a competir profesionalmente con los bukeles panameños, en las materias que estos puritanos escojan...”. ¡Ajoooo!

MÁS SABE EL DIABLO POR VIEJO... II

Y agrega el general Paredes: “Que tiren la primera piedra y expliquen estos caballeros, ¿de dónde salieron los fondos para montar el 'Big Show' del Urracá?”. ¡Cara...mbola!

INTERÉS SOCIAL

Durante el primer trimestre de 2022, el Miviot entregó 2.315 resoluciones para el trámite del bono solidario de $10 mil que beneficia a las familias panameñas con un ingreso mensual de hasta $2.000 en la obtención de su primer hogar en proyecto urbanístico.

INTERÉS SOCIAL II

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial ya ha desembolsado del Fondo Solidario de Vivienda 23.2 melones durante el primer trimestre de este año.

DE LA ÑAMURA

De Blandoncito: “La descentralización es un proceso necesario que, bien llevado, es beneficioso para el país. Lamentablemente, en lo que va de este gobierno, más que avanzar, hemos retrocedido. Es fundamental reformar la legislación y enderezar el camino”.

DENGUE

Reportan 48 casos de dengue, en la Región Metropolitana de Salud, de los cuales, 11 son casos de alarma. ¡Ay padre!

DENGUE II

Dice que los corregimientos que reportan mayor índice de infestación son Veracruz con 17,9%, Pedregal y Las Garzas, ambos con 4,8%, Felipillo con 3,6%, Río Abajo con un 3,4%, Juan Díaz con 2,4% y Betania con 2%.

DESESPERANTE

Un usuario se queja por las dichosas llamadas al 199 para sacar una cita médica. Dice que los pacientes llaman y en el 199 no contestan, y cuando lo hacen, quedan en volver a llamarlos para confirmar la cita y nunca lo hacen.