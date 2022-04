La llorona del 10 de abril de 2022

CAMINO EMPEDRADO

Por los lados de la Tremenda Corte la cosa está peludita. Dice que la denuncia que metieron en la Asamblea, los miembros de la comisión de Credenciales están que se frotan y tiene la cosa color de hormiga. ¡Mi madre!

ESPERANDO

Dice que hay varios diputados que son miembros de la comisión de Credenciales que tienen en la frente un letrerito que dice: “Con Ricardín hasta el fin”. Estos diputados le pueden borrar la sonrisa a la magistrada. ¡Cara...mbola!

DE TERROR

Por Chiriquí las cosas están de terror. Hace unos días encontraron el cuerpo sin vida de una mujer que había desaparecido por varios días. Ahora revelan que una niña de 13 años, que fue estrangulada, estaba embarazada. ¡Mi madre!

EN LA NBA

Pronto tendremos a un panameño en la NBA. Se trata de Iverson Molinar, quien promete ser toda una estrella en este popular deporte en Estados Unidos. El Michael Jordan panameño.

ARROZ CON MANGO

La Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado de Perú abstenerse de liberar de prisión al ex presidente Alberto Fujimori, a quien el Tribunal Constitucional peruano restituyó un indulto.

TURISMO ESPACIAL

Y mientras a Fujimori le sacan la tabla en la CIDH, un cohete, Falcon 9 de la compañía de SpaceX, fue lanzado con la nave espacial Crew Dragon con 4 turistas a bordo con destino a la estación espacial internacional. Empezó la era del turismo espacial.

PA'LANTE

Según el informe semestral del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Panamá es líder del crecimiento económico de la región. Panamá se posiciona con un 6.5 por ciento para 2022 y 5 por ciento para 2023 y 2024, considerando la recuperación de los niveles de PIB y empleo post bichito endemonia'o.

COME ARROZ

Dice que no solo somos el país que más cerveza toma en Latinoamérica. Ahora somos los que más comemos arroz. En Panamá, el consumo anual per cápita de arroz blanco se calcula en unas 154.32 libras, es decir, uno de los consumos más altos del mundo.

CERVECEROS

Los estudios más recientes indican que Panamá es el país latinoamericano con mayor consumo de cerveza, con un promedio per cápita de 75 litros al año. México sigue con un consumo de 68 litros por habitante al año y en tercer lugar se encuentra Paraguay, con un consumo de 66 litros al año.

POR LÓGICA

Con esa combinación de ser los más come arroz y los que más tomamos cervezas, dice uno que por lógica debemos ser también los más panzones. ¡Mejeto!

CON TODO

Parece que los gringos imperialistas le darán un empujón a Venezuela. Dicen los pronósticos que la economía de Venezuela crecerá 20 por ciento en 2022 y 8 por ciento en 2023 según estimaciones del banco de inversión suizo Credit Suisse, aumento impulsado por un incremento en la producción de petróleo

LA EXPLICACIÓN DE ÁLVARO

“A diario muchas personas me preguntan si voy a correr en las próximas elecciones. Mi respuesta sincera: Amo el periodismo y a pesar de los tropiezos que he tenido para ejercerlo, hoy lo hago con libertad y a plenitud. La política para mi es el arte de servir y hoy muy pocos cumplen con esa misión, más bien se sirven de ella y eso no va conmigo”.