La llorona del 4 de mayo de 2022

CHICHARRÓN DE UBRE

Me cuentan que hay un chicharrón, pero de ubre, que se está formando con eso de los fallos de la Tremenda Corte en los que varios comisionados se han jubilado con los salarios últimos que gozaban cuando estaban en su cargo y contra ascensos que no eran merecidos. ¡Cara...mbola!

CHICHARRÓN DE UBRE II

Dice que Waleska pretende ir contra el salario devengado y que deben devolverlo los beneficiados, porque el fallo de la Tremenda Corte declaró ilegal esa vaina. El asunto es que son más de cien demandas que debe fallar la Tremenda Corte y van en la misma dirección, y entre ellos está el del director de la Policía. ¡Ay padre!

AL RUEDO

Dice que la que hace calistenia para buscar firmas para la libre postulación porque quiere llegar a la Presidencia en 2024 es la Movin Annette. ¡Cara...mbola!

AL RUEDO II

Que desde ya le está metiendo sal y pimienta a su campañita. Con la Movin Annette, sería ya la tercera persona que amaga con buscar uno de los tres cupos por la libre postulación: Paquito Carreira, José Ramón y ahora la Movin Annette. ¡Y vienen más, y vienen más!

LO TIENEN PILLAO

Me mandan a decir esto: “al Mendieta del Tribunal Superior, lo andan abordando por cuenta del Pequeño Tiburón Blanco. No se deje enredar, no vaya a ser que después no pueda ir a ver a Mickey”. ¡Santo cielo!

DE LA RED

El periodista Manuel Núñez tuiteó: “Ese nuevo grupito supuestamente 'Independiente' que dice ser quienes van a depurar la política, ¿Se vende como La liga de la justicia?”. ¡Ataja!

REVOCATORIA

Y por los lados de los promotores de la revocatoria a Tanquesito de Gas, dice que están entrando en modo tiembla-tiembla. Que los primeros días superaban con creces el promedio diario de firmas, pero a esta fecha la vaina ha bajado considerablemente.

REVOCATORIA II

Según los cálculos, se necesitan poco más de 1,600 firmas diarias para lograr las casi 200 mil en 120 días. El problema es que las firmas están en un promedio de 1,200 al día y a ese paso, se queda Tanquesito de Gas. ¡Ataja!

BORRADOR DE FALLO

Por tierras gringas se reveló un borrador de fallo de la Tremenda Corte de allá sobre el aborto. La Corte podría eliminar el derecho al aborto en Estados Unidos.

DETENIDO

Por Chiriquí han detenido a un hombre a quien se le endilga su vinculación con la desaparición de tres mujeres. El Ministerio Público realiza la investigación.

TRAVIESO

Me llegó esto: “Que por el 8-10 hay un man (HR) que trabaja en Presidencia, quien anda amenazando a los delegados usando el nombre de un pesao, que si no votan por él y su gente los van a botar del gobierno”. ¿Y esa vaina?

REUNIÓN DE GAVILANES

A los que vieron reunidos ayer fue a Henry Mizrachi, Gaby B'tesh, Ricardo Martinelli, Héctor Infante y Mello Alemán. ¿De qué hablaban?, esa es la pregunta que muchos se hacen. ¡Vea pues!

ORDEN DE PROCEDER

Ayer Nito entregó la orden de proceder para la remodelación del estadio Rod Carew. Los trabajos están valorados en cerca de 7 melones, “y estará a cargo de la empresa Promoción y Distribución de Cinco Sociedades Anónimas de Capital Variable”.