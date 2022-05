La llorona del 16 de mayo de 2022

CASI COMO LOS CASTRO

Ayer fue la elección interna del PRD para renovar el CEN y de los 4,200 delegados solo faltaron 34. Chuzo, parecen a los Castro en Cuba que tenían asistencia a votaciones del 99 por ciento. ¡Mi madre!

SE LA ALMORZÓY

El Gato se almorzó a la doctora Turner, que tiene una popularidad fuera del PRD, pero que no transfiere hacia dentro de su partido. Fue dos a uno, es decir, cascotera cerrada. ¡Ay padre!

LO FRENARON

Y a Peter Michael no le alcanzó. Por más que llegó a acuerdos con El Gato, los delegados lo reemplazaron por Rubén De León. ¡Santo cielo!

PRETADITO

El que sufrió escalofríos ayer fue Huevito. La contienda estuvo de tú a tú con Nando Meneses y al final, Huevito se llevó la tercera subsecretaría por un pelito. ¡Que apretó, apretó y apretó, hasta que descansó…!

JUSTO & BUENO

Me dicen que el caso de los Justo & Bueno que se fueron a quiebra es en Colombia. Que en Panamá es un proceso diferente. En Panamá están en un proceso de reorganización conciliada en la Cámara de Comercio y los socios acá ya pusieron una inyección de 7 melones y las tiendas están operando.

EL OTRO NOMBRE

Me dice un chusco que al grupo de Sacyr deben llamarle GUCC, Grupo Unido Contra el Canal... ¡Joooo!

PARO DE TRANSPORTE

Los transportistas están convocando a un paro general y llaman a reunirse en Balboa y en la Roosevelt, en la ciudad de Panamá, esta mañana a la 9. ¡Cara...mbola!

MONARCA JUSTINO

Un subdirector del IJA, quien solo se dedica a otear, piensa que es la reencarnación del emperador Maximiliano I. No solo confisca los celulares de los alumnos hasta por razones cursis, sino que exige a los padres de familia día y hora precisos para retirar el aparato, so pena de no atenderlos.

DE FRENTE

Me mandan esto: "Hay que reconocer que la ministra Maruja, da la cara y trata de resolver los problemas históricos de infraestructura en las escuelas. El fin de semana fue recibida por estudiantes de Buenos Aires, en la comarca Ngäbe, con respeto y confianza".

NEGOCIOS DE CRUCERO

Me dice el vigilante marítimo que hay una empresa de ingeniería que data del varelismo, en el puerto de cruceros que viene directo de la madre patria que hace poco y cobra mucho. Solo cambiaron las figuritas de ayer, los que saben piden investigar en la Autoridad Marítima, dónde come la langosta.

OK, NEGOCIEMOS

Y finalmente los gringos aceptaron sentarse a renegociar el TPC. Panamá propuso revisar los términos de la desgravación arancelaria del arroz, carne de cerdo, partes traseras de pollo y productos lácteos.

EMBAJADORA

Y todo parece indicar que los gringos ratificarán la designación de Mari Carmen Aponte como su nueva embajadora en Panamá. La ratificación se tiene prevista para el miércoles.

GRANDES PERDEDORES

Comenta alguien que si se hace un análisis crítico y objetivo, los grandes perdedores de la elección de ayer en el PRD fueron Pedro Miguel, Bolota, Alex Lee, Rosario y de paso Zulay en el Frente Femenino.

EL NUEVO NUNCIO

El costarricense Dagoberto Campos Salas, Arzobispo, hasta el sábado que se informó de su venida a Panamá, era Nuncio Apostólico en Liberia, Gambia y Sierra Leona. El hombre habla inglés, italiano y español.