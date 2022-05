La llorona del 24 de mayo de 2022

CONGOLANDIA

Alguien pregunta: ¿Cómo es que Alemania, la siempre compungida, pasa una ley para castigar a las empresas que hagan negocios con Panamá y resulta que sale de séptima en la lista de jurisdicciones más opacas? ¡Qué techo de vidrio!

LOS SACÓ

Dice que una subcomisionada ha sacado de los dormitorios del cuartel de San Felipe a 60 agentes que son del interior y que duermen en las cuadras. Que alega que ese cuartel le pertenece. Tampoco quiere que los agentes estacionen sus vehículos en los predios. ¿Y esa vaina?

NO LE HAN CUMPLIDO

En su cuenta de Twitter, la atleta olímpica panameña Carolena Cartens se quejó porque no ha recibido el monto de la beca de estímulo deportivo que le otorgó el Gobierno Nacional. Dice que desde diciembre de 2021 no le han entregado nada. Sin patrocinio ni estímulo, la chica está pensando seriamente en no competir más.

NO RESULTÓ

Los usuarios del MetroBus dicen que la suspensión temporal de 30 rutas troncales produjo que no hubiera suficientes buses para cubrir la necesidad de movilización para ir a sus trabajos y diligencias. La razón que esgrime la empresa MiBus es que no han llegado los repuestos para reparar las más de 300 unidades que están fuera de servicio.

NO RESULTÓ II

Lo del trasbordo ha complicado a los usuarios, y a otros les ha obligado a utilizar el Metro, teniendo que pagar más dinero para desplazarse. Otros buses no tenían activado el validador de pasaje para pasar sin costo a otro autobús. Aunque lo de las rutas troncales se había anunciado, parece que los mismos administradores no estaban bien preparados.

NADA DE EXCUSAS

Esto lo vi en Twitter: “que la suspensión de las rutas troncales no sea la excusa para que los busitos piratas llenen la demanda, porque todo parece indicar que es la excusa perfecta para beneficiar a las mafias del transporte público”.

MOLESTOS

Los institutores exigen que su plantel reciba la atención de las autoridades de Educación. Dicen los estudiantes que al robo de libros de la biblioteca se suma el mal estado del plantel, sin aires ni abanicos para ventilación en las aulas. Señalaron que le dieron un champú a la fachada de la 4 de julio, y nada se hizo en las aulas.

BUENA NOTICIA

La creación del museo del regué es una de las mejores iniciativas culturales de los últimos años en Panamá, preservando esta expresión artística del país con piezas de los clásicos Nando Boom, Renato, El General, Chicho Man, Danger Man y tantos otros. Ojalá los salseros y los tipiqueros se pusieran de acuerdo para un gran salón de la música panameña.

EL CEBOLLERO MAYOR

La Asociación de Productores de Cebolla y otros Rubros de Panamá (Aprocyrpa), escogió al director del IMA, Carlos Motta, como abanderado de “Los Cebolleros”. La presidenta de Aprocyrpa, Maribel Itzel Pérez, dijo que escogieron a Motta por el apoyo que ha brindado a los cebolleros.

DE PELÍCULA

Me mandaron esto: “Este año se cumplieron 6 años de la captura en Colombia del exgobernador Richard Fifer por la INTERPOL de ese país. Hoy 23 de mayo de 2022, nuevamente Fifer logró evadir la audiencia de fondo en el caso de la retención de $6 millones de cuotas obrero-patronal de la CSS”.

DE PELÍCULA II

Dice que Fifer argumentó quebrantos de salud. Le preguntan: ¿hasta cuándo los jueces del Sistema Penal Acusatorio con sede en Penonomé permitirán que Fifer se siga burlando de la justicia? ¡Ajoooo!