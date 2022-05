La llorona del 30 de mayo de 2022

EL APARECIDO

La noche del sábado, en el concierto de la banda de rock nacional Océano, en las últimas canciones se incorporó su tecladista y fundador del grupo, Salomón (Salo) Shama. Desde que terminó su gestión al frente de la ATP, no se tenía conocimiento de su paradero.

SORPRESA

Y Petro no logró ganar en primera vuelta. Fico, el delfín de Uribe se quedó y Rodolfo Hernández fue la sensación, al pasar a la segunda vuelta y cuidado se lleva la victoria. Lo vaticinamos hace unos días en esta columna. ¡Ataja!

CRISIS EN BARÚ

Productores que comprometieron sus tierras, con un préstamo manejado irregularmente, no pagaron la deuda y ahora quieren que el Gobierno la cancele para recuperarlas. Lo peor es que el abogado Álvaro Muñoz enciende el rancho para que le paguen por servicios profesionales brindados. Así no se puede.

ATENCIÓN, ATENCIÓN

Hay una directora de departamento en la Antai que utiliza una ley para cercenar la libertad de prensa, multando a periodistas. Esto en una democracia es sencillamente aberrante máxime cuando se está en defensa de personas vulnerables.

NO HACEN NADA

La oficina del tesoro del Reino Unido (Hrmc), según el Financial Times, acaba de aceptar que a pesar de recibir información de cuentas bancarias de sus ciudadanos fuera de su territorio, no ha hecho nada con la data. No han podido determinar cuánta de esa plata no ha sido declarada.

EL OTRO NOMBRE

Me dice un chusco que al grupo de Sacyr deben llamarle GUCC, Grupo Unido Contra el Canal... ¡Joooo!

INJUSTICIA

Me comenta un abogado: Esto es una muestra más de la injusticia contra Panamá de la OCDE y de los países europeos. Nos acusan de algo que ni ellos han podido confirmar. No debería sorprender al tesoro inglés que toda esa plata esté en países desarrollados como EEUU, Países Bajos y Luxemburgo, entre otros.

SE FREGÓ EL PASEO

Me informan desde Clayton, que la Presidenta de la junta directiva del Cajetón ordenó, a los que ya tenían las maletas hechas, que no se vistieran porque no van a Puerto Armuelles. ¡Ataja!

ESTRICTO CUMPLIMENTO

La orden se dio a última hora del día viernes 27 de mayo. Por supuesto, los directores que ya estaban vestidos y alborotados se quejaron. You Know, muy disgustada, en un mensaje de voz dirigido a La Chilindrina, preguntaba ¿qué pasa, qué es lo que pasa?. ¡Cuánta desfachatez, pónganse a trabajar!

SEGUMAR SIN CONTROL

Los que saben dicen que la cuenta bancaria de Segumar en Miami y New York, no pasan por controles previos. Se alimenta de un porcentaje de lo que se le cobra las empresas certificadoras y mueve por esa cuenta bancaria más de 9 millones al año sin control alguno. De allí se pagan todos los viajes, viáticos y otras hiervas.

SEGUMAR SIN CONTROL II

Por esta mismas cuentas se firmaron los contratos directos para pagar a Stewart Marine y su presidente Pablo, un servicio en Panamá, un concepto inusual que tampoco pasó por los controles de rigor aparentemente. ¿Por qué dar esa vuelta, para pagar desde USA un servicio local?

SIN ARROZ

Si Colón tiene a Dundunsuá, los productores de arroz también tienen sus pseudodirigentes. Estos charlatanes no siembran, tienen problemas legales con la banca estatal y ahora propician la escasez en beneficio del molino de los chamos.

SIN ARROZ II

Me comenta un productor que como de costumbre, el MIDA bien gracias y usted. Que cuando se acabe el arroz y el pueblo salga a la calle, veremos dónde se esconderán.

LAGARTICIDIO

Me dicen que a un periodista fallecido, en medio del proceso de sucesión de un préstamo personal, un banco de la localidad canceló la cuenta y pretende quedarse con el billete. ¿Dónde quedó la honestidad y credibilidad?