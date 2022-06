La llorona del 28 de junio de 2022

LOVE STORY

Me dice un sapo judicial que esa tórrida relación entre aspirantes a magistrado es de larga data. Que en una ocasión la esposa del caballero le armó un berrinche con mongo incluido. ¡Ataja!

CONGOLANDIA

Mientras otro banco suizo es multado 22 melones (el costo de hacer negocios) por lavar plata de cocaína para la mafia búlgara, el Príncipe Carlos de Londongrado recibió 3 melones en efectivo de un príncipe árabe. Y acá depositas o sacas más de 10 mil y te toman fotos y huellas digitales. Nada como ser miembro de la OCDE. ¡Ay padre!

CON TODO

Y como una demostración de fuerza, el diputado Junio Herrera reunió al Loco y a Yanibel en La Paz de San Carlos, donde acudieron poco más de 1,700 personas. ¡Ajoooo, el que puede, puede!

COMENTARIOS

Me comenta un abogado: “La fiscalía apeló el caso Lavajato. ¡Patale'o de ahogado! Allí no hay nada ilegal, como bien dijo la juez. Sólo actuaciones usuales de todos los abogados que la Corte ya declaró que no pueden ser consideradas delito. Suena a caso político...”. ¡Ajooo!

TRAGEDIA

Sin sillas suficientes para recibir la cantidad de enfermos de cáncer, es la primera imagen del cuadro triste y trágico que acompaña a los pacientes del Instituto Oncológico Nacional.

TRAGEDIA II

Pero la tapa del coco es las máquinas dispensadoras de comida chatarra, la misma que en algún momento desencadenó esa dolorosa y costosa enfermedad. Donde están los vendedores de frutas y té de hierbas para que por lo menos calmen el tormento de estos pobres enfermos.

ASÍ NO SE PUEDE

Un amigo fue a hacer una diligencia en la Ricardo J. Alfaro, me dice que lugar de aceras para que caminen los peatones, se encontró con autos estacionados en la servidumbre pública, y la completa desaparición del entorno urbano, dejando una pésima imagen de ciudad, en uno de sus sitios más transitados.

PACIENCIA

Después de las 4pm, ármese de paciencia, porque habrá movilizaciones en las calles de la capital. Si a eso le unimos lo de los avisos de prevención por lluvias, el escenario es como para hacer la de Mariano: ¡Apaga y vámonos!, para la casa.

CALLES INUNDADAS

Ya no es extraño que la vía Frangipani y la avenida Nacional se inunden cada vez que llueve; ahora, es la vía Domingo Díaz, a la altura de Villa Lucre, en la que los autos se convierten en anfibios y la gente busca su cayuco para poder pasar la calle. No hay manera que esta vaina termine, pero ahora como que el mal se está extendiendo.

CORRECCIÓN

En la edición dominical de 'La Decana', por error publicamos que María Pérez Cuadra es la primera mujer en ganar el concurso literario Rogelio Sinán. Sí es la primera mujer en ganar el concurso Rogelio Sinán, pero en la categoría novela.

A LA REJA

Once personas fueron detenidas en la operación “Genio”, que desmanteló una red de estafadores que se hacían pasar por altos funcionarios para solicitar donaciones a nombre del Estado. ¡Santo!

VIENE LA VIRUELA

Lo que ahora está llegando a varios países es la viruela del mono. La vaina ya llegó a Chile, Perú, Colombia. ¡Santo cielo!

CULILLO

Me dicen que los flamantes constructores de la línea 3 del Metro están subcontratando a una compañía que hace muros para casas, nada más y nada menos que para que les hagan las vigas de soporte del metro. Preguntan ¿quién estará detrás de prowall? ¡Ojo con eso Ortega!