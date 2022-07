La llorona del 31 de julio de 2022

SE TIRÓ

La Bombaza decidió dejar el plumero en la Ñamura y se anotó a la libre postulación para la Presidencia de la República. Rayando mayo de 2024 está justo cumpliendo los 35. ¡Ajooo!

PENSÁNDOLO

Me dice alguien dentro de la Ñamura que Guillermo 'Willie' Bermúdez, estaría analizando el ajedrez político, luego de la postulación de La Bombaza como candidata independiente.

PENSÁNDOLO II

Willie tiene hasta hoy para tomar la decisión si corre o no a la alcaldía por la libre postulación; de no hacerlo, entonces estaría considerando participar en las próximas elecciones primarias en busca de la candidatura presidencial por el Partido Panameñista para el 2024.

RECULÓ

Bueno, y El Loco retiró su pre candidatura presidencial por la libre postulación, aduciendo que no confía en los tres mosqueteros electorales. Reiteró que se va a postular para presidente por su partido, Realizando Metas.

EL DECLINE

Un chusco politólogo dice que la verdadera razón para la bajada del Loco es que tenía que recoger las firmas para ver si se convertía en candidato y así, lograr el fuero electoral. Era mucho trabajo antes del 12 de septiembre.

BASTANTES

La ministra de Educación reconoció que hay 10 mil jubilosos en la planilla de la institución, pero dijo que no botará a nadie para no afectar su área administrativa. Aquí es donde se traba la reducción del 10% anunciada por el Presidente de la República.

ENTRE REGGEATONEROS

Al legendario Nando Boom no le gustó que el boricua Arcángel dijera que el reggae panameño es copia del de Jamaica. “El Explosivo” se chayoteó con el caribeño, en otro episodio de la dilatada controversia sobre la paternidad de este género musical.

CELEBRANDO

Con la gasolina subsidiada en 3.25 dólares, había buco carros moviéndose hacia el interior del país este fin de semana. ¡Qué no se les ocurra un cierre de calles, porque media ciudad de Panamá se fue más allá del puente de Las Américas.

CURIOSIDADES

La misma persona imputada por la supuesta comisión de delitos contra la seguridad informática y la personalidad internacional del Estado, también entró en la carrera de firmas para ser diputado por la libre. El juicio por estos casos se realizará en noviembre de 2024.

INICIATIVA

La Noche de Boleros que se realizó el viernes en el Centro Comercial El Dorado fue un éxito. Después de tantos días con estrés, malhumor y zozobra, hubo diversión y muchos recuerdos para relajarse. El poroto se lo lleva la Junta Comunal de Betania.

incógnita

Me dijo un jurista que estudió las acusaciones en contra de Mossack Fonseca que no encontró de qué se les acusa. No hay delitos precedentes, solo simples actuaciones de una firma de abogados que ya la Corte dijo que no pueden ser considerados delitos. Parece que la Fiscalía Paralela inventada sacó los “delitos” de un sombrero como lo haría un mago! ¡qué malos!

COMPARACIONES

Según el Tax Justice Network, a uno le piden más información en USA para sacar libros de una biblioteca que para crear una sociedad anónima en sus estados. Trate de crear una en Panamá y siéntese a esperar y abrir cuenta... se momifica. Pero Panamá en las listas y los europeos cobardes no listan al Imperio.

LA PLANILLA

Los directores de recursos humanos de las instituciones públicas sostuvieron una reunión para definir los empleados que deben salir del sistema por la medida de reducir un 10% la planilla estatal.