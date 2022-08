La llorona del 13 de agosto de 2022

SE BAJAN DEL BUS

La gente de Fedefarma mandó a decir que del lunes 15 de agosto y por los próximos seis meses, cada laboratorio aplicará hasta el 15% de descuento sobre el precio de lista de los 170 medicamentos que rebajó Nito.

PREDICAR CON EL EJEMPLO

Reporta ICIJ que 13 años más tarde del evento, las autoridades francesas investigan al exprimer ministro checo Andrej Babis por lavado de 22 melones. El político se compró una lujosa villa en la ribera francesa en 2009. Usó a una firma de Washington DC para canalizar los fondos a una sociedad en Mónaco. ¡Pero Panamá... en las listas!

PREDICAR CON EL EJEMPLO II

El tercer banco más importante de Latvia, ABLV, acaba de ser acusado de lavar más de 2.1 billones de dólares desde 2010. Latvia es miembro de la OCDE y de la Unión Europea y no aparece en ninguna lista del Gafi. ¡Panamá está hasta en la lista de exámenes médicos para prostatitis!

PRIMER TROPEZÓN

Aunque su periodo empieza el próximo 20 de octubre, Mr. Hamburguesa exigió una auditoría en Comunicación Social de la UP. Pero desde la Colina respondieron que espere luego de la toma de posesión. Le dicen que no es mala idea un cursito sobre administración pública.

INCONGRUENCIAS

A los mayores de 70 años les emiten licencia de conducir por 2 años y les exigen un examen médico de capacidad para conducir. Sin embargo, los accidentes de auto son causados por gente joven. Inclusive las aseguradoras penalizan las tarifas cuando los conductores son jóvenes. ¿Qué sentido tiene entonces las restricciones a la edad? ¿No sería mejor limitar las licencias por el historial de faltas de tránsito?

INCONSTITUCIONALIDAD

Un jurista me pregunta, ¿si este fallo de la Tremenda Corte contra los mosqueteros del TE no servirá de jurisprudencia para aplicarlo al fallo de la jueza primera que levantó el fuero en el caso Odebrech tocando el mismo principio de especialidad? ¡Voy a analizar esto!

EL MUDO

Todos en el sector se preguntan, ¿cuál fue la gota que rebasó el vaso con el jefe de la Autoridad Marítima, para que en una semana un subdirector denunciara y una subadministradora renunciara de la institución?

EL MUDO II

Muchos movimientos de personal en Marina Mercante, fogatas de papeles en la oscuridad y miradas de reojo. Nadie habla ni oye ni ve, dice un funcionario aterrado. ¡Mejeto!

TERRIBLE

Me dicen que el director de béisbol en Chiriquí le impuso un castigo excesivo y maltrató verbalmente a un peloterito que está viviendo las secuelas poscovid-19. Que el niño terminó en emergencias con taquicardia. ¡Así no es, así no se hace deporte!

CIENCIA

Un equipo científico ha desarrollado un implante de proteína de colágeno de piel de cerdo que se asemeja a la córnea humana y, en un estudio piloto, la técnica fue capaz de devolver la visión a veinte personas con córneas enfermas, la mayoría de las cuales era ciega antes de recibir el implante.

REVULÚ

La tala de un árbol de bonga (Ceiba pentandra) en Barú ha causado un revulú. Ambientalistas que se oponen a que lo derriben y MiAmbinte les dice que el árbol está enfermo y puede causar daños.

MEDICAMENTOS

Alguien me manda esto: “Que Jorge Quintero de la Acodeco revele la lista de precios de los laboratorios fabricantes y los márgenes... ahí se descubrirá todo. Para ayer es tarde...”. ¡Ajoooo!