La llorona del 21 de agosto de 2022

NOS DESCUIDAMOS Y…

El aumento de casos de la viruela del mono tiene a más de uno tomando precauciones. No quieren líos con el otro bichito. Y es que si nos descuidamos, chaz… ¡Santo!

REPUDIO

Mucha gente alrededor del mundo está repudiando las acciones de Daniel El Travieso en Nicaragua. Le dio por arrestar y meter sepa dónde al obispo Rolando Álvarez, todo por ser un crítico de sus acciones dictatoriales. ¿Qué dirá Saúl de esta vaina?

DISCULPAS

La que salió a disculparse fue Walkiria, luego de que la frase “no soy del grupo de blanquitos privilegiados de la USMA”, le trajera un pa'trás muy berraco. Bueno, errar es de humanos.

CULEBRÓN

Alguien de los que sabe, me dicen que el juzgado donde actúa Baloísa tiene fecha de cierre en diciembre. La pregunta es ¿lo van a extender por un tiempo más?, ¿Otro juzgado va a asumir los casos? Lo que sea, es necesario que se diga y con tiempo.

ARROZ CON MANGO

Lo que sí se va a poner bueno es el tema de los arroceros que estaban metiendo cují, según la Acodeco, con el arroz especial. Ahora le abrieron un proceso por tramposos. ¡Ajoooo!

CIENCIA

Por Israel descubrieron una forma de corregir la visión sin operar. Se trata de unas nanogotas que se la echan y ponen a ver 20-20. No hay necesidad ni de operar, ni lentes de contacto, ni gafas. ¡Vea pues!

PARA CLETO

Según nota de Insight Crime de 29 de julio de este año, “el sistema bancario estadounidense tiene un rol central en esto. Que los narcos, por lo general, reciben pagos en efectivo. El depósito de ese dinero en cuentas estadounidenses les brinda una fachada legítima para transferir y ocultar el dinero”. ¡Oye esto Cleto!

PARA CLETO II

La nota de Insight Crime pasa a hablar del caso de la hondureña del Cartel de Atlántico Kensy García, que lavaba plata en Miami. El título del articulo: “Intermediarios y bancos de EE.UU.: Cartel del Atlántico blanqueó millones de dólares”. ¡Pero Panamá en las listas!

COORDINACIÓN

Dice que hubo una reunión de coordinación, entre la cúpula del perraje y el GobierNito. Que están cuadrando el círculo, con miras a las elecciones de 2024. ¡Ajooo!

LOS NÚMEROS NO DAN

Me dice un analista de estos digitales que cómo que Ruíz Díaz recolectó solo 17 mil firmas para lo de la revocatoria en 120 días, porque decía que el sistema del TE no funcionaba, pero ahora los libres postulados en los tres primeros días superaron con creces esa cantidad. Que parece que no fue el sistema, fue falta de gente. ¡Ajoooo!

ASESORES

También me dijeron que ahora hay falta de asesores nacionales en materia política para las campañas. Los que hay ya tienen chamba. Que los que están pensando contratar, ahora vuelcan sus miradas al extranjero. ¡Santa Bárbara bendita!