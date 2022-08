La llorona del 28 de agosto de 2022

TATUAJES

A los policías municipales se les permite usar tatuajes desde enero de este año. Al burgomaestre capitalino nadie le dijo nada cuando dio luz verde al asunto, y ni siquiera fue tema de discusión cuando quisieron revocarle el mandato.

TATUAJES II

Sobre el asunto, José Raúl Mulino posteró en twitter que “el policía debe ser visto y tenido como referencia de rectitud y seriedad, y ahora quieren que parezcan pandilleros”.

PA'TRAS

El pa'trás fue igual de duro: “el grupo pandillero que más ha robado en este país no tiene tatuajes y viste de saco y corbata”. ¡Debate para ver con millo y soda en la barrera!

BASURA

La recolección de basura en la ciudad capital sigue siendo un problema grave. Pasar una vez por semana no resuelve nada, aparte de que mucha gente echa sus desperdicios donde mejor le parece. ¡Cuando se desaten las enfermedades, por más vacunas que se apliquen, la basura nos va a ganar la carrera!

IMPUGNADA

A Dalila le impugnaron la nómina en la elección de la nueva directiva del Fonamupp, porque dicen que no hizo la inscripción en el tiempo señalado por la comisión electoral. También dicen que la nómina la señora Mosquera no había balance representativo de todas las mujeres políticas del país. La bola pica y se extiende...

FUEGO

Me cuentan que con la Operación Fuego, se han destapado numerosos tamales que estaban bien guardaditos en el congelador. Ahora se sabe por qué un alto funcionario colonense tenía una campaña contra los retenes, y otra contra el ministro Pino.

BELLEZAS POR AFLORAR

Y también me dijeron que a medida que avanzan las investigaciones, las bellezas van saliendo por montones. ¡Manda fuego Señor!

EL INVITADO

El ex ministro del MIDA, General Paredes, manda a decir que felicita a los miembros de la comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea y ministros del MIDA, por hacerse receptivos a la importancia de extender por otras dos sesiones para escuchar al pueblo, sobre el proyecto de ley de la estrategia de Desarrollo Agropecuario.

SOS AL ALCALDE

Alguien comenta que ha quedado como rezago de los famosos “parkings”, la grotesca manera de tratar a comunidades enteras, solo por el bien “privado” y montar un “negocio” en detrimento de familias enteras que se ven afectadas por ruidos, falta de descanso, etc. Ejemplos hay varios en San Francisco y Villa de Las Fuentes 2, Betania.

DURA, DURA

Un tinterillo me dice que el caso los Papeles de Panamá será una prueba de fuego para el Órgano Judicial. Primero, la Fiscalía Paralela fue creada en forma ilegal por Cachaza. Segundo, ninguno de los supuestos delitos están explicados y no hay delitos precedentes. Todos fueron un invento político . Tercero, hay fallas graves en la notificación de los acusados y alguno podría ser que no sepa que está siendo enjuiciado.

HABLEMOS DE TRIBUTOS

Hoy en el programa Hablemos de Tributos que conduce Luis Óscar Pitti por RPC radio a las 8.00 am, tienen como invitado a Milton Chambonet.

HABLEMOS DE TRIBUTOS II

Chambonet analizará las nuevas responsabilidades que deben cumplir los contadores públicos y los abogados que se desempeñan como agentes residentes de las sociedades anónimas de conformidad con las disposiciones de la Superintendencia de Sujetos No Financieros. La OCDE y el Gafi nos imponen nuevas reglas de supervisión fiscal para sacarnos de las listas negras y grises.