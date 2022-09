La llorona del 19 de septiembre de 2022

RONDANDO

Dice que Bolo Flores está en conversaciones con el Partido Popular para una eventual candidatura presidencial por este partido. Que también hay conversaciones con Marco Ameglio. Algunos en el Partido del Picanto creen que es mejor ir solos que acompañados.

ALIANZAS

La vaina es que desde el partido del Loco, RM, están considerando darle un espacio a los PP y ya han tenido reuniones. Otros en el PRD también cuentan con enamorar al PP para que los acompañe. Parece que los PP lo que menos consideran es la gran alianza de cinco partidos. ¡Ajoooo!

TRÁGICO

Algo pasa por Panamá Este. Primero dos hermanas murieron al caer en una alcantarilla en Pacora, lo que ha conmocionado a la población. Luego, el crimen tipo sicariato, de un precandidato por libre postulación en Chepo. ¡Mi madre!

CABREO

Un revulú de los mil demonios se ha formado con la introducción al país, de un pocotón de cebolla sin cumplir con los controles que garantizan que es apto para el consumo humano. Alguien se montó un negocito con la cebolla y le ha formado un chicharrón al GobierNito con los productores. Lo que faltaba.

AUXILIO

El estadio Kenny Serracín se queda sin agua potable, debido a fractura de la tubería madre que suple al estadio. El problema está ocasionando incomodidad a los colaboradores que trabajan para Pandeportes en oficina regional, y también poniendo en peligro el buen mantenimiento y limpieza del coliseo. Hasta ahora, nadie del IDAAN se ha acercado a ver cómo reparar el daño.

HASTA LUEGO

La doctora Carmen Miró, una pionera de la ciencia, falleció a sus 103 años de edad. Fue una reconocida demógrafa. Batalló durante casi 4 semanas con el bichito endemonia'o, pero finalmente perdió falleció en su hogar. Que descanse en paz.

TRAPITOS SUCIOS

El libro Dark Towers (2020) del periodista del New York Times, David Enrich, expone verdades del banco alemán Deutsche Bank y relata en detalle su oscura historia y la avaricia desmedida desde su fundación.

TRAPITOS SUCIOS II

Desde su cooperación en la construcción de Auschwitz, su ayuda a dictadores de la era del bloque este bajo la USSR, el financiamiento de grupos terroristas y más recientemente lavarle fondos a oligarcas rusos. Y pensar que es el banco estandarte de los alemanes que intentan disuadir a sus empresas a invertir en Panamá.

VIENE EL FALLO

Dice que ya en la Tremenda Corte tienen los votos suficientes para declarar inconstitucional el artículo del Código Electoral que solo permite que los tres candidatos con más firmas de respaldo sean los únicos que aparezcan en la papeleta presidencial para los comicios generales de 2024. ¡Ajooo!

VIENE EL FALLO II

Con este inminente fallo, todos los pretendientes que logren el porcentaje mínimo de firmas que exige la ley electoral deberán aparecer en la mencionada papeleta. Y no importa cuántos rostros sean. Por ende, la oferta para ocupar la principal silla del Palacio de las Garzas será tan variada como el tutti frutti. ¡Ataja!

DESILUSIÓN

Me mandan esto: “Es un secreto a voces que la secretaria de Mr. Hamburguesa, durante su próxima administración de Comunicación Social en la UP, será con seguridad la Sra. Hielos, quien fungió como mano derecha del Ayatola por más de 10 años. Este cargo implica un plus salarial de $150 mensuales. Muchos administrativos ahora se preguntan ¿por cuál cambio votaron?”.